¿Quién será el MVP de 2025 para Tokyo Sports?

El 17 se diciembre se dará a conocer la lista de ganadores a los Premios que anualmente otorga el diario deportivo Tokyo Sports, distinguiendo a lo mejor de 2025.

► Hay ocho contendientes a ganar el Luchador del Año 2025 para Tokyo Sports

Esta será la entrega número 52 de estos reconocimientos, donde los ganadores se designan mediante la votación de un comité especial integrado por prestigiosos periodistas y leyendas de la lucha libre profesional japonesa. El comité se reunirá el día 16 de diciembre para el proceso de votación y al día siguiente se informarán los resultados.

Un mes después de revelarse la lista de ganadores, se realizará la fastuosa ceremonia de entrega de premios, con la asistencia de los distinguidos, así como la elite de la lucha libre profesional nipona.

El legendario «Mr. Pro Wrestling«, Kenta Kobashi, participará como miembro especial del comité de selección por quinto año consecutivo y será el encargado del anuncio de los premiados.

La categoría más importante es sin duda el Luchador del Año (MVP), que saldrá de entre las principales empresas de la escena. A continuación nombramos los posibles ganadores:

New Japan Pro Wrestling

La empresa líder, NJPW tuvo un 2025 de efervescencia, entre el anuncio del retiro de Hiroshi Tanahashi y la lucha por el codiciado Campeonato Mundial Peso Completo IWGP. En la batalla por este cetro destacan los nombres de Hirooki Goto, Zack Sabre Jr. y Konosuke Takeshita, los tres monarcas que tuvieron en su poder el título principal de la empresa. La situación de Konosuke Takeshita es muy peculiar ya que forma parte de tres promociones, NJPW, DDT y AEW; además fue el ganador del G1 Climax, el torneo más importante del verano.

Pro Wrestling NOAH

OZAWA conquistó el Campeonato Peso Completo GHC el día de Año Nuevo, causando sensación tanto dentro como fuera del ring. Yoshiki Inamura también ganó el mismo título por primera vez en su avasallador retorno a Japón tras su estancia en NXT.

All Japan Pro Wrestling

El título más importante AJPW, el Campeonato de Peso Completo de la Triple Corona, lo ostentó Jun Saito, con un brillante reinado y actualmente Kento Miyahara, quien empató a Suwama con más reinados en la historia del cetro con siete.

Stardom

En la división femenina, Saya Kamitani de Stardom se convirtió en la monarca más exitosa. Actualmente ostenta el Campeonato Mundial Stardom y el Campeonato Femenino NJPW STRONG. Su popularidad fuera del ring creció de forma impresionante, liderando la lucha libre profesional mundial. De llevarse la nominación, sería la primera luchadora en conquistar una categoría que ha sido ganada exclusivamente por hombres, pero tiene los méritos suficientes para lograrlo.

No hay duda de que esta será una carrera por los premios muy reñida y diversa. ¿Quién ganará?