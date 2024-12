Premios Tokyo Sports 2024: Lista de ganadores

Tokyo Sports dio a conocer la lista de ganadores de sus prestigiosos premios anuales. Con los distinguidos de 2024 se cumplen 51 ediciones de estos reconocimientos.

► En esta edición se premiaron diez categorías

El legendario Kenta Kobashi, quien por cuarto año consecutivo formó parte del comité de selección de los Premios Tokyo Sports, fue el encargado de hacer el anuncio de los ganadores. Además, señaló que los premiados serán invitados a formar parte del evento «Fortune Dream 10» que se llevará a cabo el 16 de abril de 2025, coincidiendo con el aniversario del Tokyo Korakuen Hall. Kobashi indicó que no sólo verán acción los premiados, también se incluirán a los nominados de las diferentes categorías para integrar un cartel de primer nivel.

Tokyo Sports es una revista y publicación online de larga trayectoria. Sus premios se consideran importantes para el legado de los luchadores en Japón. Además, por primera vez en cinco años, volverá a realizarse la fastuosa ceremonia de entrega de premios, en un lujoso hotel de Tokio, el 8 de enero de 2025.

La lista de ganadores para 2024 quedó así:

MVP: Zack Sabre Jr. (NJPW)

El inglés es el segundo extranjero en conquistar esta distinción en 51 años, veintidós años después de que lo lograra Bob Sapp. La conquista del G1 Climax, seguido de su coronación con el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y el tomar un papel de liderazgo dentro de NJPW tras la partida de Kazuchika Okada y Will Ospreay, le dieron una mayoría de 10 votos en la primera votación sobre los nominados Yuma Anzai y Saito Brothers de AJPW, así como de Kaito Kiyomiya de NOAH.

Lucha del Año: Yota Tsuji vs. Hirooki Goto en la final de la New Japan Cup

Celebrada el 20 de marzo, esta batalla significó el primer triunfo relevante de Yota Tsuji y fue el catalizador que lo impulsó en su carrera para competir en las ligas mayores. Este duelo se destacó de entre los ocho nominados, por su gran significado generacional ya que catapultó a Tsuji como uno de los líderes de la pujante nueva generación de la empresa del león. Este combate se llevó once votos sobre su más cercana perseguidora, la batalla por la Triple Corona de AJPW entre Yuma Anzai vs. Kento Miyahara del 29 de mayo en el Korakuen Hall.

Para Yota Tsuji es su primer premio y sumamente emocionado señaló que los luchadores suben al ring a plasmar sus sueños convirtiéndolos en arte; y agradeció que la lucha final de la NJC hubiera sido elegida ya que abre paso a una nueva era. Por su parte, el veterano Goto dedicó el premio a su finado padre, que partió antes de dicho torneo.

Luchadora del Año: Sareee (Sukeban)

Sareee tuvo un año espectacular; es monarca máxima en tres diferentes empresas. Campeona Mundial Marigold, Campeona Mundial Sukeban y Campeona Individual SEAdLINNNG Beyond the SEA.

Además se dio a la tarea de producir sus propios eventos, convocando a lo más destacado de la escena femenina japonesa. Sareee se impuso con 13 de 19 votos a Mayu Iwatani, la otra nominada.

Premio al Servicio Distinguido: Yuma Anzai (AJPW)

El sensacional Yuma Anzai, novato del año hace dos ediciones, se convirtió en el luchador más joven en apoderarse de la Triple Corona, cetro máximo de AJPW, que estuvo en su poder 140 días, con un reinado brillante del que hizo cinco defensas exitosas. Fundó la agrupación ELPIDA con otros tres luchadores jovenes que ambicionan establecer su dominio en su empresa.

Su terna fue una de las más reñidas, ya que compitió contra El Desperado, Kaito Kiyomiya y Hideyoshi Kamitani; terminó imponiéndose en la segunda ronda de votaciones con 13 votos sobre 6 de Desperado.

Premio al espíritu combativo: Kaito Kiyomiya (NOAH)

Kiyomiya se lleva este premio por tercera vez en la historia, aunque se dijo decepcionado ya que también estuvo nominado al MVP y al Servicio Distinguido, pero no los ganó.

Kiyomiya esperaba romper el dominio que NJPW tiene desde 2011 con el premio MVP y confiaba que sus siete defensas del Campeonato de Peso Completo GHC, la conquista del torneo «N-1 Victory 2024» y sus grandes presentaciones en Wrestle Kingdom y All Together, le valieran para ello. Sin embargo, estos logros fueron los que le dieron la votación para imponerse a otros cinco nominados en esta categoría.

Premio a la técnica: Shinya Aoki (DDT)

Shinya Aoki fue reconocido por primera vez por sus grandes habilidades luchísticas. Sorpresivamente derrotó a Yuki Ueno en agosto para ganar el Campeonato de Peso Abierto KO-D, el cetro individual más importante de DDT, del que hizo tres defensas. También recibió grandes elogios por su uso de la técnica básica de lucha libre «full nelson» en sus defensas, que sublimó en una técnica de sujeción única y utilizó como sujeción final para definir varios combates.

Aoki se sintió muy emocionado por este logro ya que 2024 fue un año complicado para él; fue rechazado por GLEAT y ONE, hasta que DDT lo aceptó. Indicó que muchos no entienden su estilo, que no es tan espectacular ya que se basa en las técnicas básicas de combate.

Equipo del Año: Saito Brothers (Rei y Jun Saito) (AJPW)

Por votación unánime, Jun y Rei Saito se convirtieron en el mejor equipo de 2024. Iniciaron el año como monarcas de la categoría en AJPW, pero renunciaron al cetro por una dislocación de hombro de Rei. Pero en marzo regresaron y reconquistaron el campeonato doblegando a Suwama y Hideki Suzuki, a la postre, continúan como monarcas y han realizado seis defensas exitosas. Además se proclamaron vencedores del torneo «Real World Tag League 2024», ganando todas sus luchas y mostrando su apabullante dominio.

Hace un año, Saito Brothers se llevaron el Premio al Novato del Año y fue impresionante el desarrollo que ambos gladiadores tuvieron, consolidándose como unas de las grandes estrellas de AJPW sumado a su gran carisma. Jun señaló que ya esperaban ese reconocimiento, ya que han tenido un gran año, eso lo hacía feliz y a cada año ganarán estos premios. Por su parte, Rei mencionó que opinaba igual que su gemelo, pero además tienen la capacidad para ser reconocidos de forma individual.

Novato del año: Oleg Boltin (NJPW)

El tremendo kazajo se llevó la votación a Novato del Año superando a Ulka Sasaki de NOAH y Mochizuki Jr. de Dragon Gate, recibiendo una mayoría de 12 votos en la primera ronda. Boltin se lleva el premio con sólo un año y cuatro meses después de su debut, participó por primera vez en el G1 Climax y se apoderó el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER con Hiroshi Tanahashi y Toru Yano.

Además, Boltin dio a NJPW un premio en esta categoría, mismo que no ganaba desde hace 21 años, cuando en 2003 lo ganó Shinsuke Nakamura. Boltin agradeció a los aficionados por su apoyo continuo, lo que le ha permitido lograr varias cosas.

Premio especial al tema: Dump Matsumoto, Bull Nakano y Mayu Iwatani

Este reconocimiento no se otorgaba desde 2006 y en esta ocasión fueron tres luchadoras las reconocidas: Dump Matsumoto, Bull Nakano y Mayu Iwatani.

Dump Matsumoto volvió a los planos como resultado del drama de Netflix «The Queen of Villains» que se convirtió en un fenómeno social. La tremenda Matsumoto señaló sentirse feliz de recibir este premio gracias a la historia de su vida.

Bull Nakano es la primera mujer japonesa en ser incluida en el Salón de la Fama de la WWE, distinción que tuvo en una emotiva ceremonia, donde dio un gran discurso. Agradeció a Tokyo Sports por reconocer su papel en WWE y compartirlo con su gran amiga, Dump Matsumoto.

Mayu Iwatani no sólo retuvo el Campeonato Femenil IWGP, además estrenó su película autobiográfica «Runaway Wrestler» celebrando 13 años como luchadora profesional. «The Icon» mencionó que se sintió frustrada por no llevarse el premio de Luchadora del Año, pero compartir esta otra distinción con dos leyendas femeninas como Matsumoto y Nakano ha hacen muy feliz.

Premio Especial: Equipo olímpico de lucha de Japón

Por último, se anunció el premio especial de la Lucha Libre a los ocho atletas que ganaron medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, posicionando a Japón como una gran potencia en lucha amateur ya que se ubicaron en el primer lugar del medallero en dicho deporte.

Los ganadores son:

– Lucha Grecorromana:

Categoría 60 kg: Kenichiro Fumita

Categoría 77 kg: Nao Kusaka

– Lucha Femenina:

Categoría 53 kg: Akari Fujinami

Categoría 57 kg: Tsugumi Sakurai

Categoría 62 kg: Sakura Motoki

Categoría 76 kg: Yuka Kagami

– Lucha Libre:

Categoría 57 kg: Rei Higuchi

Categoría 65 kg: Kotaro Kiyooka