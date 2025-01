Ceremonia de entrega Premios Tokyo Sports

Desde un lujoso hotel de Tokio y tras cinco años de no celebrarse por la Pandemia de Covid-19, volvió a realizarse la Ceremonia de entrega de los Premios Tokyo Sports.

En el salón de dicho hotel, se dieron cita los premiados, así como varias personalidades del mundo de la lucha libre profesional, entre leyendas, presidentes de empresas luchística, etc.

Uno a uno, los premiados recibieron sus reconocimientos y coincidieron en la importancia de volver a hacer este tipo de ceremonias, ya que dan motivación para seguir dando lo mejor de cada uno.

La lista de luchadores se dio a conocer a mediados de diciembre de 2024, siendo anunciados por el legendario Kenta Kobashi, quien es parte del comité de expertos de los premios.

La lista de ganadores para 2024 quedó así:

– MVP: Zack Sabre Jr. (NJPW)

Sabre es el segundo luchador extranjero que gana el premio MVP en 51 entregas. En prefecto japonés, el inglés, quien tuvo un estupendo año mencionó:

Es un honor. Vine a Japón hace 13 años y de inmediato me recibieron calurosamente y ahora estoy aquí. A menudo me refiero a Japón como mi segundo hogar. Seguiré dándolo todo y teniendo presente el honor de ser el segundo jugador extranjero en dar lo mejor de mí.

– Lucha del Año: Yota Tsuji vs. Hirooki Goto (NJPW) en la final de la New Japan Cup

Hirooki Goto fue uno de los ganadores a lucha del año, a pesar de que no fue el triunfador de ese estupendo combate que duró 23 minutos, le significó un impulso importante para tener un resurgimiento a pesar de su veteranía. Tras recibir su trofeo, mencionó:

Estoy muy feliz. Quiero seguir transmitiendo emoción y entusiasmo a través de la lucha libre profesional, así que espero contar con su apoyo continuo en 2025.

Por su parte, Yota Tsuji, vencedor de esa batalla y del torneo New Japan Cup 2024. Ese resultado representó su ascenso al plano estelar, siendo el más destacado de los nuevos Tres Mosqueteros de NJPW. Al respecto, Yota manifestó:

Creo que el mundo de la lucha libre profesional está experimentando cambios importantes. New Japan Pro Wrestling no es una excepción. Estoy feliz de haber sido seleccionado como Mejor Combate en tales circunstancias. Me gustaría expresar mi gratitud al Sr. Goto. Me gustaría agradecer a Tokyo Sports y a Nisitan Clinic por realizar esta reunión.

– Luchadora del Año: Sareee (Sukeban)

Sareee recibió este premio por primera ocasión y luego de reorganizar su carrera profesional tras un paso no tan exitoso en WWE. Gracias a este gran trabajo, volvió a posicionarse dentro de las mejores luchadoras de la escena nipona.

Estoy tan feliz. Salté a este mundo a la edad de 14 años y pude subir al escenario de mis sueños. Quiero brillar intensamente en el mundo de la lucha libre profesional, brillar como el sol.

– Premio al Servicio Distinguido: Yuma Anzai (AJPW)

El joven sensación de AJPW, que hace dos años fue reconocido como novato del año y es también el campeón más joven en tener la Triple corona, se mostró muy contento de recibir por primera ocasión esta distinción:

Estoy feliz de que tanta gente me haya evaluado y elegido, y me gustaría agradecer a los fanáticos que me han apoyado todo este tiempo. Siento que todos los luchadores somos rivales y eso lo hace más emocionante. Quiero ganar más adelante los premios MVP y Mejor Lucha.

– Premio al espíritu combativo: Kaito Kiyomiya (NOAH)

El Ace de NOAH recibió este premio a pesar de que el aspiraba el MVP, luego del gran reinado que tuvo con el Campeonato de Peso Completo GHC. Tras recibir su premio de manos de la actriz Kuniko Yamada, manifestó:

Estoy feliz de ganar el premio al espíritu combativo en estos prestigiosos premios. En este año 2025 es el año de la Serpiente y mi resolución es cambiar mi piel. Ahora que perdí mi cinturón, creo que aprovecharé esta oportunidad para mostrar un nuevo lado de mí. Quiero hacer lo mejor que pueda para mostrar un nuevo lado de Kaito Kiyomiya.

– Premio a la técnica: Shinya Aoki (DDT)

Esta es la primera vez que Aoki se lleva este premio a pesar de que posee una gran técnica luchística. Recibió el premio en reconocimiento a su capacidad para sublimar la técnica básica de lucha libre «full nelson» en una técnica de sujeción única y utilizarla como sujeción final.

– Equipo del Año: Saito Brothers (Rei y Jun Saito) (AJPW)

Los impresionantes hermanos Saito son la dupla de 2024 y lo consiguieron con votación unánime. Son considerados los «gemelos mortales» dada la contundencia con la que luchan.

Jun, el mayor mencionó:

Estoy muy feliz de haber ganado este premio. Aunque no estoy satisfecho. Los hermanos Saito seremos el mejor equipo para siempre.

Por su parte, Rei dijo:

Me siento muy honrado de haber recibido este premio. Por lo que he oído, es la primera vez que recibimos un voto unánime. Me gustaría agradecer a los fans que siempre nos han apoyado, pero no es lo máximo que haremos. ¡Este año ganaremos el MVP por primera vez en la historia!

– Novato del año: Oleg Boltin (NJPW)

El poderoso kazajo Oleg Boltin fue el novato del año, justo en el año que dejó de ser Young Lion y comenzó a tener un papel más importante en los carteles de NJPW. Emocionado el joven mainfestó:

¡Estoy realmente feliz!. Quiero lograr resultados nuevamente y hacer lo mejor que pueda para ganar un cinturón en este año.

– Premio especial al tema: Dump Matsumoto, Bull Nakano y Mayu Iwatani

Tres grandes luchadoras se llevaron este premio, que regresa tras muchos años de ausencia.

Dump Matusmoto, cuyo drama de Netflix «The Villainous Queen», que describe su vida heroica , subió al escenario vistiendo una camiseta de Yuriyan Retriever, el personaje que se interpreta a sí misma. Expresó su gratitud diciendo:

Ahora estoy aquí gracias a las actrices que me interpretaron. Espero que incluso algunos jóvenes vengan a verme y que el mundo de la lucha libre profesional se vuelve más emocionante. Valió la pena ser la “reina villana”.

Bull Nakano, quien es la primera mujer japonesa en ser incluida en el Salón de la Fama de la WWE, dijo al recibir su premio:

Es un asunto personal, pero mi canal de YouTube superó los 100.000 suscriptores y recibí una placa de plata. Estoy feliz de recibir este reconocimiento de parte de Tokyo Sports

Por último, Mayu Iwatani, actual campeona femenina IWGP, defendió con éxito su título por novena vez en el evento del Tokyo Dome del 4 de enero. En mayo, se estrenó la película «Runaway Wrestler», que describe su vida, siendo tema tanto dentro como fuera del ring. Ella manifestó:

¡Buenas noches a todos! Gracias por darme este premio. No pude ganar el premio al espíritu combativo por un solo voto. Estoy muy decepcionada pero no perderé el año que viene. Soy la primera mujer que podrá competir con un solo voto. Haré lo mejor que pueda para ganar varios premios este año.

– Premio Especial: Equipo olímpico de lucha de Japón que compitió en Paris 2024

Los atletas del equipo olímpico de lucha de Japón, también fueron reconocidos, ya que en Paris 2024 dieron a su país ocho medallas olímpicas de oro (2 lucha grecorromana, 4 lucha femenina, 2 lucha libre), con lo que Japón se ubicó en el primer sitio mundial en esta disciplina. Akari Fujinami, Tsugumi Sakurai, Yuto Kagami, Kotaro Kiyooka estuvieron presentes en la ceremonia de premiación, los otros cuatro atletas no pudieron acudir por diversos compromisos, pero el presidente de la Federación Japonesa de Lucha, Hideaki Toyama, recibió los reconocimientos a nombre de los ausentes.