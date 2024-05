Ha terminado Backlash: France y Cody Rhodes sigue siendo el Campeón Indiscutible de WWE después de vencer a AJ Styles en la lucha estelar. Al término del evento, el «American Nightmare» acudió a la conferencia de prensa para contestar a las preguntas de los periodistas. Una de las cuales lo devolvió a WrestleMania XL, donde destronó a Roman Reigns, para revelar qué le dijo su hermano, Dustin Rhodes, después de la victoria más importante de su carrera.

«Hablando de mi hermano Dustin, Goldust… lo llamamos Chicken. Hay una segunda parte de ese nombre que no es apropiada, pero por ahora solo diremos Chicken. A veces, lo que ves en la pantalla, lo que hacemos, es difícil de creer. Gran parte de lo que me está sucediendo en la pantalla es real. Está sucediendo. Es real. Y lo máximo que llegamos a ser… porque Dustin y yo tenemos una gran diferencia de edad y madres diferentes… lo máximo que llegamos a ser hermanos de verdad fue cuando estábamos luchando juntos, cuando estábamos luchando uno contra el otro. Y fueron momentos tan especiales. Fueron tumultuosos y tensos. Tuve la oportunidad de descubrir que los hermanos se abrazan y pelean también. Me gusta aferrarme a esos momentos. No quiero empañarlos, pero preguntaste si tuvimos esa conversación.

«Tuvimos la conversación más corta de la historia en Wrestlemania y podría haber sido la más importante que tuve. Porque sé que soy duro con él, pero es mi hermano. Antes de tener a Sting como mi luchador favorito o a Shawn Michaels, ‘The Natural’ Dustin Rhodes era mi luchador favorito. Él simplemente dijo, ‘Lo estás haciendo ahora’. Escuchar eso, ¡es simplemente la mayor validación de todas!, ¿sabes? Compites con tu hermano, compites con tu padre. Persigues sus legados, y al final del día llegas al punto en el que piensas, ‘Solo quiero que todo esté junto’ en lo que hemos hecho. Siempre abogo por que él sea parte de nuestro Salón de la Fama, creo que debería. Lo quiero mucho«.

