Cody Rhodes: «Si de verdad soy la cara de WWE…»

Ha terminado Backlash: France y Cody Rhodes sigue siendo el Campeón Indiscutible de WWE después de vencer a AJ Styles en la lucha estelar. Al término del evento, el «American Nightmare» acudió a la conferencia de prensa para contestar a las preguntas de los periodistas.

► La cara de WWE

«Un luchador te dirá: ‘Soy la cara del lugar, soy la cara de esta nueva era. Soy el líder. Soy el quarterback’. Un luchador dirá todas esas cosas con bravuconería y golpeará su pecho. Pero cómo sabes que es verdad es cuando alguien más te lo confirma. Hay dos personas esta noche que me dijeron exactamente lo que acabas de decir, cada uno a su manera. No daré nombres, pero uno de ellos dijo: ‘este es tu lugar’. Y ese era el lugar más importante en la cartelera, para llevarnos a casa, para ser el último en salir.

«Y el otro, sí diré su nombre, ha sido de gran ayuda, y ese es Jamie Noble. Y Jamie Noble me llamó ‘el chico de oro’ esta noche. He soñado con eso, claro. Pero me han golpeado suficientes veces en la boca, me he caído lo suficiente, he mirado las luces lo suficiente como para pensar que tal vez eso no sucedería. Así que si ese es el caso y soy la cara de todo esto, quiero asegurarme de que esta nueva era y esta carrera sean recordadas con tanta emoción, amor y felicidad como me han traído a mí«.

► Próximos retadores

«Esa es una pregunta realmente excelente. Casi sería una mejor pregunta para Triple H en términos del creador de luchas, la persona que está organizando estos eventos internacionales. Claramente puedes ver el esfuerzo que se está haciendo para… no nos estamos durmiendo en los laureles en el sentido de ‘oh, los negocios están en su mejor momento en los últimos dos años’. La intención es que el próximo año, cuando estemos en Backlash de nuevo, sea aún más grande. Sea aún mejor. Eso sería verdaderamente increíble. No para desviarme de tu pregunta… hay tantos.

«Siento que apenas he arañado la superficie tal vez con AJ Styles. No sé si volveremos a eso. Ese es el tipo de pelea en la que me encantaría volver a meterme una vez más. Y él dejó un pequeño rasguño en mi hombro que quizás me gustaría devolverle el favor. Hay muchas personas. Te diré una que tal vez sea un poco extraña. Podría nombrar a todos, pero LA Knight es alguien a quien miro porque, entiendo, ‘oh, son dos buenos chicos’. Lo entiendo. Hay un sabor allí. Hay algo al respecto. Cuando tienes esa fiebre, tienes que saberlo. Quieres saberlo. ‘Soy el hombre’. ‘No, yo soy el hombre’. Todo ese machismo tóxico alfa que aún tengo un poco, supongo. Hay tantos y probablemente hay caras nuevas que ni siquiera conocemos. Y no voy a decir su nombre, tuvo un cumpleaños el otro día, pero me devolvió un regalo que no aprecié y cuando ese hombre regrese, me gustaría quitarle algo también.»