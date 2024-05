Jade Cargill tras Backlash: «Tengo una niña y…»

Ha terminado Backlash: France, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

► Jade Cargill tras Backlash

Tras el evento, Jade Cargill y Bianca Belair, las nuevas Campeonas de Parejas de WWE, estuvieron en la conferencia de prensa contestando a las preguntas de los medios. «The Storm» se emocionó hablando de su hija de 7 años cuando le preguntaron sobre ser un modelo a seguir:

«Significa todo. Tengo una niña de siete años en casa y quiero que sepa que puede hacerlo todo, independientemente de los obstáculos que se le presenten. Todos los días estamos aquí derribando muros y creando momentos históricos como el que estamos viviendo ahora. Estamos aquí para demostrar y representar que, independientemente del tono de piel, del aspecto físico o de la procedencia, se puede hacer cualquier cosa si uno se lo propone».

JADE CARGILL JUST HIT BIANCA BELAIR WITH HER OWN BRAID 😭😭😭 #WWEBacklash pic.twitter.com/IfgIYPxzIy — Foxxy (@foxxylicia) May 4, 2024

Un modelo a seguir mucho más grande desde que se unió a WWE desde AEW:

«Sabes, cuando tienes la máquina detrás de ti, no puedes perder. No puedes perder. Todo el mundo entre bastidores me apoya tanto. Quieren que venga aquí, quieren que destaque. Quieren que consiga un signo de exclamación después de cada combate. Trabajar con Bianca … como ella no va a hacer nada más que sobresalir, así que tengo que sobresalir. Tengo que ir allí y tengo que cumplir. De eso se trata. Esa es la norma aquí.

«Por ejemplo, no puedes salir y hacerlo sólo a medias. Tienes que salir y darlo todo. Las transiciones fueron algo que nunca había visto. Por supuesto que puede ser dura, hay mucha presión sobre tus hombros. Hay que salir ahí y darlo todo. Creo que tengo la suerte de ser la que sale y da ejemplo de que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Mucha gente en mi situación se derrumbaría. Y eso es un hecho. Mucha gente se dejaría influir por la presión. Pero yo sé que estoy aquí para representar».

Poetry will be written about how beautiful this move was 😮‍💨😮‍💨 JESUS CHRIST Jade Cargill and Kairi Sane were so smooth right here #wwebacklash pic.twitter.com/dIYDlW4NYy — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) May 4, 2024

¿Quieres saber más de Backlash: France?