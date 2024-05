El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el XL Center, en Hartford, Connecticut, arena con capacidad para 15,564 aficionados, y casa de los Huskies de Connecticut de la NCAA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Gunther venció a Xavier Woods (** 1/2) Sami Zayn venció a Bronson Reed (**) Candice LeRae venció a Maxxine Dupri (*) Liv Morgan venció a Nia Jax (** 1/2) Awesome Truth vencieron a Alpha Academy (* 1/2) Jey Uso, Andrade y Ricochet vencieron a The Judgment Day (** 1/2)

► Este lunes en WWE Monday Night Raw

Este lunes inician los torneos King of the Ring y Queen of the Ring. En esta primera ronda veremos cuatro luchas varoniles y cuatro femeniles con Superestrellas de Raw. Los ganadores irán avanzando a las siguientes etapas. A la par, en SmackDown se celebrarán eliminatorias similares, y la gran final será el 25 de mayo en Arabia Saudita. Destaca para este episodio el anticipado encuentro entre Gunther y Sheamus, un duelo que bien podría haber sido la final. ¿Cuál de estos dos colosos avanzará?

Las luchas de la primera ronda de los torneos King of the Ring y Queen of the Ring por parte de Raw son: