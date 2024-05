CM Punk insinúa su siguiente aparición en WWE RAW

En el pre show de Backlash: France, CM Punk estuvo junto a Big E y Jackie Redmond comentando la previa de lo que se esperaba del reciente evento premium, que culminó con un combate por el Campeonato Indisputable WWE entre Cody Rhodes y AJ Styles. Una de las noticias de aquel día, más allá del evento, fue el hecho de que Punk se quedó encerrado en la sede de la WWE.

► CM Punk continúa en la sede de la WWE

Este domingo, CM Punk ha ofrecido una actualización sobre su inesperado confinamiento dentro de la sede de la WWE luego de su aparición en el kickoff de Backlash. Tras salir del encierro involuntario en el que se encontraba, Punk se percató que se encontraba solo en las instalaciones de la WWE, pero eso no le importó mucho.

CM Punk dio una actualización de su situación por medio de sus historias de Instagram este domingo, afirmando que continúa en la dentro de la sede de la WWE, al tiempo que insinuó la posibilidad de extender su estadía para el show de Raw del lunes por la noche, que se llevará a cabo en Hartford, Connecticut. Esto fue lo que dijo:

«Si, aun estoy aqui. Cabecera de cama, la misma ropa. Regresé al gimnasio, hay gente haciendo ejercicio aquí así que tengo que desaparecer de nuevo.»

“Quizás me quede en Hartford para Raw, creo que puedo convertirme en el Fantasma de la Ópera, puedo vivir en este lugar y no creo que nadie lo sepa. Me perdí, hay demasiados lugares donde esconderme.»

“Entonces sí, para responder a tus preguntas, todavía estoy aquí”.