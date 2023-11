Primer vistazo al cartel de NXT Deadline 2023

Antes de Navidad, y dos semanas después de Survivor Series, WWE pondrá fin a su cronología de grandes eventos en 2023 con NXT Deadline. Un especial de la marca dorada cuyo menú luchístico vio varias actualizaciones ayer.

Por encima de todas, una nueva defensa del Campeonato NXT. Tras ser atacado y retado por Baron Corbin en las postrimerías de Halloween Havoc, Ilja Dragunov quiso devolverle la jugada al «Lone Wolf» esta semana, pero el ex Campeón de los Estados Unidos logró escapar. Fue entonces cuando «Unbesiegbar» aceptó el desafío.

Mientras, hay que mencionar dos añadidos a los combates Iron Survivor Challenge. Del lado femenil, Lash Legend, quien se impuso en duelo clasificatorio a Roxanne Perez (valiéndose de las interferencias de Kiana James y Jakara Jackson). Del lado varonil, Trick Williams, al vencer a Joe Coffey.

Desde la Total Mortgage Arena de Bridgeport (Connecticut, EEUU), tendrá lugar NXT Deadline el próximo 9 de diciembre. Por ahora, con el siguiente cartel.

This one is going to be fun.@UNBESIEGBAR_ZAR will defend his #WWENXT Championship against @BaronCorbinWWE at #NXTDeadline!



🎟️: https://t.co/YOgLeiSM1Y pic.twitter.com/tVpV4QnH5D