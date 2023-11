Baron Corbin será el retador al Campeonato NXT en Deadline

Wes Lee y Braron Corbin se enfrentaron en el duelo estelar después de que ambos han estado buscando llegar a la órbita del título, pero para hacerlo tenían que sumar una victoria que los hiciera avanzar en la fila.

Fue por eso que ambos se enfrentaron en el turno estelar del programa de NXT este 14 de noviembre, donde ambos buscarían llevarse la victoria para terminar con la polémica.

Lee logró mantener a raya a su rival durante un par de minutos con movimientos rápidos y potentes golpes. A pesar de los poderosos intentos de reacción por parte de Corbin, la agilidad de Lee le impidió tomar el control del combate.

El enfrentamiento resultó ser un desafío para ambos, ya que contrarrestar al oponente resultaba complicado. Ambos luchadores se esforzaron por superar las fortalezas del otro de cualquier manera posible.

En un momento, Lee logró sacar a Corbin del ring, pero durante un intento de tope, Dominik Mysterio apareció para apartar al Lobo Solitario del camino, proporcionando a Lee la oportunidad de llevarse la victoria.

Al final del encuentro, Ilja Dragunov intervino para salvar a Wes Lee, quien estaba siendo atacado por Corbin. De manera impactante, Dragunov respondió con un Ends of Days, derribando al Campeón de NXT.

Dragunov, visiblemente molesto por lo sucedido, aceptó un desafío de combate contra Baron Corbin en el evento Deadline.

