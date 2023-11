«Sí, fue un accidente. Estaba luchando con un chico y lo tenía atrapado en un facelock frontal. Entonces, él cayó sobre su cabeza, yo caí sobre mi espalda y los aficionados hicieron «OHHHH». Dije «un momento, aquí tengo algo» y empecé a trabajar en ello. Se me ocurrió nombrarlo como el veneno que se había prohibido en todas partes. Un día tomé un diario y la primera plana era «DDT prohibido.» Me dije «un momento, es genial» y luego decía «DDT, veneno para el cerebro.» Dije, «mucho mejor.». Así contaba hace unos años Jake Roberts el origen del DDT.

► El uso habitual del DDT

Un DDT que en la actualidad es de uso habitual por todo tipo de luchadores en todo tipo de empresas pero que para él era especial pues lo utilizaba como su remate. Y considera que en el presente se está malgastando al haberlo convertido en común, según expone ne WrestlingNewsCo.

«No me agrada. Creo que es un desperdicio de un gran movimiento. Pero hay muchos movimientos geniales que se están desaprovechando hoy en día. No solo el DDT. Dicho eso, espero que sigan usándolo porque cada vez que lo hacen, simplemente vuelve a poner mi nombre en la situación. Eso es algo positivo, en estos días en los que todo está en línea y necesitas que mencionen tu nombre. Eso es todo lo que necesitas».

Y hablando de The Snake, Orange Cassidy, que utiliza ese movimiento pero más bien de manera aérea, compartía recientemente en Under The Ring cómo lo ha estado ayudando en AEW.

«He hablado mucho con Jake. Él es muy, muy servicial, y de hecho, me enseñó un par de movimientos, pero luego Lance se enteró de nosotros y me golpeó (bromea). Jake es… la forma en que hablaba frente a la cámara, la forma en que se movía en el ring era tan única. No puedes pensar en nadie más que lo hiciera de esa manera. Así que no creo que haya copiado nada de lo que hizo, pero definitivamente entendí lo que se necesitaba para destacar.»

«Incluso ahora, Jake está haciendo promos mientras camina hacia el ring que duran 20 segundos, y cada palabra es tan impactante. Quiero decir, todos conocemos a Jake ‘The Snake’ Roberts, pero para mí, es uno de los luchadores más subestimados en la lucha libre profesional.«

Orange Cassidy just hit the DDT in front of Jake "The Snake" Roberts! Watch #AEWBOTBVII LIVE on TNT!@OrangeCassidy | @LanceHoyt pic.twitter.com/8iDjagG9XR — All Elite Wrestling (@AEW) July 16, 2023