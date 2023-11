NXT Deadline 2023 presentará dos luchas Iron Survivor Challenge, una varonil y otra femenil, donde se determinará a nuevos contendientes al Campeonato NXT y al Campeonato Femenil NXT. Entre las cinco mujeres participantes, se ha confirmado a Tiffany Stratton y Lash Legend hasta el momento. Esta última se añadió al combate durante el programa de esta pasada noche, donde venció a Roxanne Pérez con ayuda tanto de su amiga Jakara Jackson como de Kiana James.

► La venganza de Roxanne Pérez

Pero si la exCampeona NXT no termina participando en dicho enfrentamiento, al menos buscará vengarse de la exCampeona de Parejas. Hablando con NXT Digital Exclusive después del show, The Prodigy puso en claro que la historia no ha terminado. Así que veremos qué sucede en las próximas semanas y si ambas luchadoras encuentran un hueco en el Premium Live Event del 9 de diciembre.

«Estoy indignada. Así es exactamente cómo me siento, porque cada vez que tengo una oportunidad, cada vez que estoy a un paso de recuperar ese Campeonato Femenil de NXT, Kiana James tiene que venir y quitármelo. Kiana ha estado en mi contra desde el día en que firmamos juntas.

«¿Por qué? Porque gané el torneo Breakout, y ella no. Me convertí en Iron Survivor, y ella no. Me convertí en Campeona de NXT, y ella no. ¿Se supone que eso es mi culpa? No. Lo que será mi culpa es cuando la elimine de una vez por todas».

Para la lucha varonil fueron confirmados Trick Williams y Dijak. Además, se ha hecho oficial que en el evento Ilja Dragunov va a exponer el Campeonato NXT ante Baron Corbin. Continuaremos informando al respecto cuando tengamos más detalles. Mientras, repasa a continuación todo lo ocurrido en el último programa de la marca amarilla.