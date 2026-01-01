Previo WWE SmackDown 2 de enero de 2026 | Damian Priest vs. Aleister Black

por
Previo WWE SmackDown 2 de enero de 2026 | Damian Priest vs. Aleister Black

El elenco de SmackDown estará este viernes en el Key Bank Center en Buffalo, Nueva York, (anteriormente llamado Marine Midland Arena, HSBC Arena y First Niagara Center), coliseo que tiene una capacidad para 19,200 personas y casa de los Buffalo Sabres de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. LUCHA CALLEJERA AL ESTILO MILAGRO EN LA CALLE 34: Joe Hendry venció a The Miz (** 1/2)
  2. Charlotte Flair venció a Lash Legend (**)
  3. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes venció a Ilja Dragunov (c) (*** 1/2)
  4. Giulia y Kiana James vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Cobertura y resultados WWE SmackDown 2 de enero de 2026 | Damian Priest vs. Aleister Black
WWE SmackDown 2 de enero de 2026.

La rivalidad entre Damian Priest y Aleister Black, la cual parecía haber terminado después del duelo mixto en el cual Priest y Rhea Ripley derrotaron a Black y Zelina Vega, sigue su curso. Priest ya quería pasar la página, pero Black no está dispuesto a dejar que eso ocurra si no es él quien se lleva la mejor parte, así que en el primer episodio de SmackDown de este año nuevo veremos a ambos en una lucha de Ambulancia, lo que significa que no hay descalificaciones ni conteos fuera; el único modo de ganar es incapacitar al rival lo suficiente como para meterlo en la parte trasera de una ambulancia y cerrar la puerta. ¿Podrá, de una vez por todas, cerrarse este capítulo?

La alianza formada por Alexa Bliss, Charlotte Flair, Iyo Sky y Rhea Ripley enfrentará a Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend. Las tensiones entre estos grupos han avanzado en semanas recientes, hasta llegar a este choque multitudinario.

La Campeona WWE, Jade Cargill, tendrá un mano a mano no titular con Michin, quien de llevarse la victoria podría obtener una oportunidad por el cinturón.

Además, estará presente el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes.

 

LA LUCHA SIGUE...
Autor en SuperLuchas desde el 2012

