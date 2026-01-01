El elenco de SmackDown estará este viernes en el Key Bank Center en Buffalo, Nueva York, (anteriormente llamado Marine Midland Arena, HSBC Arena y First Niagara Center), coliseo que tiene una capacidad para 19,200 personas y casa de los Buffalo Sabres de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA CALLEJERA AL ESTILO MILAGRO EN LA CALLE 34: Joe Hendry venció a The Miz (** 1/2) Charlotte Flair venció a Lash Legend (**) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes venció a Ilja Dragunov (c) (*** 1/2) Giulia y Kiana James vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

La rivalidad entre Damian Priest y Aleister Black, la cual parecía haber terminado después del duelo mixto en el cual Priest y Rhea Ripley derrotaron a Black y Zelina Vega, sigue su curso. Priest ya quería pasar la página, pero Black no está dispuesto a dejar que eso ocurra si no es él quien se lleva la mejor parte, así que en el primer episodio de SmackDown de este año nuevo veremos a ambos en una lucha de Ambulancia, lo que significa que no hay descalificaciones ni conteos fuera; el único modo de ganar es incapacitar al rival lo suficiente como para meterlo en la parte trasera de una ambulancia y cerrar la puerta. ¿Podrá, de una vez por todas, cerrarse este capítulo?

La alianza formada por Alexa Bliss, Charlotte Flair, Iyo Sky y Rhea Ripley enfrentará a Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend. Las tensiones entre estos grupos han avanzado en semanas recientes, hasta llegar a este choque multitudinario.

La Campeona WWE, Jade Cargill, tendrá un mano a mano no titular con Michin, quien de llevarse la victoria podría obtener una oportunidad por el cinturón.

Además, estará presente el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes.