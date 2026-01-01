Resultados Beyond Wrestling: Heavy Lies The Crown 2025

Entre las promotoras estadounidenses que celebraron evento el último día de 2025 se encuentra Beyond Wrestling, la mejor de Nueva Inglaterra, con nueva edición de Heavy Lies The Crown, desde el White Eagle de Worcester (Massachusetts).

Y un show bastante notorio, por albergar, primeramente, un duelo por el Campeonato Mundial Indiscutible Independent Wrestling.tv (IWTV). Esta presea cambió de manos en el más reciente show de Wrestling Open, Unfinished Business, donde Bear Bronson consiguió destronar a Ryan Clancy, aunque bajo Triple Amenaza, poniendo de espaldas planas al otro integrante de la contienda, Marcus Mathers.

No obstante, una figura ajena a aquel suceso fue el retador de Bronson en Heavy Lies The Crown: Krule, actual Campeón Mundial MLW, quien llevaba varios meses rivalizando con Bronson dentro y fuera de Beyond Wrestling, y de forma «hardcore», como en el caso de la lucha que nos ocupa.

Hablando de Clancy, este tuvo la oportunidad de volver a optar por la preciada correa si lograba vencer en mano a mano a Gabby Forza, colega de Bronson. Y hablando de Mathers, el talento de WWE ID hizo dupla con Aaron Rourke, otro adscrito a dicho programa, para luchar contra The Shooter Boys (Aaron Ortiz y Anthony Vecchio); actuales Campeones de Parejas Create A Pro Wrestling.

Además, se disputaron dos semifinales del torneo que coronará nuevos monarcas de duplas de IWTV, cetro vacante tras la lesión de Jaden Newman, mitad de 4825, tándem completado por Jamesen Shook; Donovan Dijak se midió a Eye Black Jack; mientras Laynie Luck, actual Campeona WWE ID, hizo lo propio con Liviyah, novel gladiadora. Completando el cartel, el combate de retiro de Dan Barry, notable figura luchística de Nueva Inglaterra, y una implicación de Ortiz, «All Elite».

La primera hora de Heavy Lies The Crown 2025 pudo verse gratuitamente en el canal de YouTube de Beyond Wrestling. El resto, a modo ya de «show principal», vía Independent Wrestling.tv.

► Nuevo Campeón Mundial Indiscutible IWTV

[Primera hora]

Oxx Adams derrotó a Ichiban.

Matt Mako derrotó a Bobby Casale.

Steven Stetson, Danny Miles y Brian Morris derrotaron a Rickey Shane Page, Jake Gray y Erik Chacha.

Tyree Taylor derrotó a DJ Powers.

[Show principal]

OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL IWTV: Ryan Clancy derrotó a Gabby Forza .

. SEMIFINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS IWTV: Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) derrotaron a Shot Through The Heart (Love Doug y TJ Crawford) .

. Ortiz derrotó a Kody Lane .

. Marcus Mathers y Aaron Rourke derrotaron a The Shooter Boys (Aaron Ortiz y Anthony Vecchio) .

. Laynie Luck derrotó a Liviyah .

. SEMIFINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS IWTV: Bang & Matthews (Davey Bang y August Matthews) derrotaron a Starstruck (Anthony Greene y Channing Thomas) . La final del torneo se disputará hoy en nueva entrega de Wrestling Open.

. La final del torneo se disputará hoy en nueva entrega de Wrestling Open. Donovan Dijak derrotó a Eye Black Jack .

. Dan Barry, Andy Brown, CPA y Bobby Orlando derrotaron a Vinny Scalice, Rex Lawless, Nick Robles y Bryce Donovan (con Mark Sterling) .

. CAMPEONATO MUNDIAL IWTV, FANS BRING THE WEAPONS: Krule derrotó a Bear Bronson (c) (con Gabby Forza) para ganar el título. Tercera vez que Krule se hace con dicho oro. Hoy, veremos a Bronson competir por el Campeonato Mundial TNA que ostenta Frankie Kazarian en iMPACT!