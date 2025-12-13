Rhea Ripley y Damian Priest regresan con una victoria sobre Zelina Vega y Aleister Black

El regreso inesperado de Rhea Ripley y Damian Priest, como un equipo, a la programación de la WWE fue una declaración de guerra. Uniéndose como una fuerza imparable, la ex Campeona Mundial y el ex Campeón Mundial derrotaron de manera contundente a la alianza de Zelina Vega y Aleister Black.

► Momentos clave

La lucha, cargada de historia personal –especialmente por el ataque con fuego que Black y Vega perpetraron contra Priest meses atrás–, arrancó con intensidad. Vega y Ripley se enfrascaron en un intercambio feroz desde el inicio, con un DDT de Ripley que casi termina la lucha prematuramente. Del otro lado, Priest y Black libraron un duelo de impacto, intercambiando lazos y golpes que resonaron en todo el pabellón.

La pareja atacante mostró una peligrosa coordinación; Vega azotó de cara a Ripley mientras Black asestaba patadas altas y un súplex alemán que mantuvieron a Priest en aprietos. El momento más espectacular fue cuando ambos conectaron moonsaults simultáneos sobre sus rivales, seguido por una arriesgada plancha cruzada de Vega.

Sin embargo, la potencia y la química del equipo de regreso fueron decisivas. Ripley, demostrando su increíble fuerza, atrapó a Vega en pleno vuelo para conectar un Razor’s Edge. Aunque Vega respondió con un Code Red que rozó la victoria, la respuesta final fue demoledora.

Priest y Ripley alzaron a sus rivales al unísono para ejecutar dos Razor’s Edge simultáneos. Con Black fuera de combate, Ripley remató a una aturdida Zelina Vega con su movimiento de firma, el Riptide, para sellar la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Este triunfo es un mensaje para todo el elenco. Ripley y Priest han regresado más enfocados y destructivos que nunca. Algunas cuentas pendientes se cobran con el doble de fuerza.