¿Qué? La rivalidad entre Damian Priest y Aleister Black no ha terminado

por
WWE SmackDown 19 de diciembre 2025.

Tras su victoria contundente la semana pasada, Damian Priest llegó a SmackDown con el ánimo de dejar en el pasado su rivalidad con  Aleister Black. Ante los vítores del público, Priest declaró que sus asuntos con Black habían concluido y que ya podía mirar hacia 2026.

► Momentos clave

WWE SmackDown 19 de diciembre 2025
WWE SmackDown 19 de diciembre 2025.

Sin embargo, el deseo de pasar página fue cortado de tajo por Zelina Vega. Interrumpiendo su discurso, Vega acusó a Priest de no haber superado en realidad la humillación de haber sido derrotado por Black en el pasado.

Su intervención fue la distracción perfecta. En un movimiento cobarde y a traición, Aleister Black emergió de la oscuridad para emboscar a Priest. A pesar del ataque sorpresa, Priest demostró su poder recuperándose rápidamente y dominando a Black, al punto de estar a punto de estrellarlo contra una mesa.

No obstante, Black utilizó una silla como apoyo para revertir la situación, logrando escapar y dejar a Priest en desventaja, culminando el segmento con una ventaja para Black.

► ¿Y ahora qué?

El momento, lejos de emocionar, dejó una sensación de déjà vu y un conflicto que, en lugar de cerrarse, parece destinado a prolongarse. Los fans se quedaron preguntándose si esta rivalidad realmente necesita más capítulos.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

Archivo de artículos