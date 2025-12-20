¿Qué? La rivalidad entre Damian Priest y Aleister Black no ha terminado

Tras su victoria contundente la semana pasada, Damian Priest llegó a SmackDown con el ánimo de dejar en el pasado su rivalidad con Aleister Black. Ante los vítores del público, Priest declaró que sus asuntos con Black habían concluido y que ya podía mirar hacia 2026.

► Momentos clave

Sin embargo, el deseo de pasar página fue cortado de tajo por Zelina Vega. Interrumpiendo su discurso, Vega acusó a Priest de no haber superado en realidad la humillación de haber sido derrotado por Black en el pasado.

Su intervención fue la distracción perfecta. En un movimiento cobarde y a traición, Aleister Black emergió de la oscuridad para emboscar a Priest. A pesar del ataque sorpresa, Priest demostró su poder recuperándose rápidamente y dominando a Black, al punto de estar a punto de estrellarlo contra una mesa.

No obstante, Black utilizó una silla como apoyo para revertir la situación, logrando escapar y dejar a Priest en desventaja, culminando el segmento con una ventaja para Black.

► ¿Y ahora qué?

El momento, lejos de emocionar, dejó una sensación de déjà vu y un conflicto que, en lugar de cerrarse, parece destinado a prolongarse. Los fans se quedaron preguntándose si esta rivalidad realmente necesita más capítulos.