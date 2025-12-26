WWE SMACKDOWN 26 DE DICIEMBRE 2025 .— Joe Hendry tendrá su debut en el elenco principal de WWE este viernes, en la última edición de SmackDown de 2025. Hendry ha estado realizando una gran campaña en NXT después de haber sido una de las principales figuras de TNA, y este duelo, con el cual se presentará ante el gran público, será nada menos que con The Miz, a quien ya enfrentó en la gira europea de hace unos meses en luchas no televisadas. La modalidad del encuentro, acorde a las fechas decembrinas, será la de de Miracle On 34th Street Fight. ¿Podrá Hendry obtener la victoria ante el experimentado y tramposo Miz? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan.

En mano a mano veremos una lucha en la cual Charlotte Flair se medirá con Lash Legend.

En relevos, Giulia y Kiana James enfrentarán al Green Regime (Chelsea Green y Alba Fyre).

Por su parte, Ilja Dragunov ofrecerá uno de sus retos abiertos por el Campeonato de los Estados Unidos.

Además, Drew McIntyre hará su esperado regreso.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro