El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Madison Square Garden, en New York City, New York, coliseo con capacidad para 22,292 aficionados.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- The Vision vencieron por DQ a The Usos (** 1/2)
- Je’Von Evans venció a Grayson Waller (***)
- Bayley y Lyra Valkyria vencieron a The Kabuki Warriors (** 1/2)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta retuvo ante Dominik Mysterio (** 1/2)
► Este lunes en WWE Raw
El pasado 23 de marzo, Bayley y Lyra Valkyria derrotaron a las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane), y posteriormente desafiaron a las Campeonas de Parejas WWE, Nia Jax y Lash Legend. El 27 de marzo, en SmackDown, ambos equipos tuvieron un intenso careo que terminó con Bayley y Valkyria atacando a The Irresistible Forces. Será un duelo interesante, pues se conjunta la fuerza bruta de las rudas con la técnica y velocidad de las retadoras, quienes si ganan no sólo tendrán el título, sino también un lugar en WrestleMania 42.
Por su parte, Jey Uso y Jimmy Uso volverán a enfrentar a Austin Theory y Logan Paul, esta vez con el Campeonato Mundial de Parejas en juego. La semana pasada, la contienda terminó en descalificación por el uso de un objeto prohibido, así que ahora será un Street Fight
En un mano a mano de pronóstico reservado, Iyo Sky se medirá con Raquel Rodríguez.
Se espera la presencia de Brock Lesnar tras recientes confrontaciones con Oba Femi. La bestia encarnada buscará venganza.
Además, CM Punk y Roman Reigns estarán presentes en el mismo ring, semanas antes de su combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania. La tensión entre ambos ha llegado a niveles insostenibles, y New York podría ser el escenario donde explote la violencia antes del PPV.
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