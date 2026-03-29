Nikki Bella participó en una lucha por parejas en el episodio del 27 de marzo de Friday Night SmackDown, haciendo equipo con su hermana Brie contra Charlotte Flair y Alexa Bliss. La lucha terminó con la victoria de las Bellas luego de la interferencia de Lash Legend, pero Nikki cayó fuera del ring durante el combate y no regresó durante la riña posterior, lo que generó preocupación inmediata.

► Nikki Bella se lesionó el tobillo y no regresó al combate

Precisamente, en las últimas horas se confirmó lo que se temía, gracias a un reporte de PWInsider, que ha mencionado que Nikki Bella sufrió una lesión en el tobillo durante el combate, brindando a los fans la primera explicación real de lo sucedido tras el combate que las miembros del Salón de la Fama protagonizaron. El referido medio explicó que la lesión probablemente ocurrió luego de que Nikki tuviera un intercambio con Charlotte Flair.

«Para quienes preguntaron por la miembro del Salón de la Fama de la WWE, Nikki Bella, después de que cayera fuera del ring y no regresara durante una pelea en SmackDown, PWInsider.com ha sido informado de que sufrió una lesión en el tobillo. Según quienes hablamos, Bella se torció el tobillo izquierdo durante un intercambio con Charlotte Flair.».

Tras finalizar el segmento, Nikki Bella fue examinada tras bastidores, pero aún no se sabe con certeza la gravedad de la lesión, y a menos de tres semanas de WrestleMania 42, su participación se pone en duda, si se confirma la gravedad de la lesión. En todo caso, esperemos que solo sea una molestia menor, ya que The Bella Twins tenían previsto (según rumores) formar parte de una Fatal 4 Way para buscar el Campeonato Femenil de Parejas en el evento que tendrá lugar este 18 y 19 de abril en Las Vegas.