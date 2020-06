Previo NXT (10 de junio 2020) — Adam Cole vs. Dexter Lumis

El elenco de NXT sigue presentándose en el Performance Center de Orlando, Florida, a puertas cerradas, debido a la pandemia de covid-19. La novedad en este caso es que ahora los luchadores en entrenamiento son usados como público.

► La semana pasada en NXT

El Hijo del Fantasma se convirtió en el nuevo campeón crucero al vencer en un buen combate a Drake Maverick. A pesar de la derrota Maverick se ganó un nuevo contrato con WWE. Las luchas presentadas fueron:

Candice LeRae vs. Mia Yim: Sin ganadora Johnny Gargano y Candice LeRae vencieron a Keith Lee y Mia Yim Isaiah "Swerve" Scott venció a Tony Nese Retador Número uno al Campeonato de parejas NXT: Breezango vencieron a The Undisputed Era y Oney Lorcan y Danny Burch Santana Garrett venció a Aliyah Cameron Grimes venció a Bronson Reed Campeonato Crucero NXT: El Hijo del Fantasma venció a Drake Maverick

► Previo NXT 10 de junio 2020

Drake Maverick se ganó un nuevo contrato en NXT, debido a su gran desempeño en el torneo para coronar un nuevo campeón crucero. Maverick cayó en la final ante El Hijo del Fantasma.

LAS LUCHAS YA PROGRAMADAS: Tenemos dos luchas programadas para esta noche.

Dexter Lunis vs. Adam Cole

Finn Balor vs. Cameron Grimes

LA LUCHA QUE HAY QUE VER: La lucha en la que Adam Cole busca venganza de Dexter Lunis por haber intervenido en su combate contra Velveteen Dream el pasado domingo en NXT Takeover: In Your House. Lumis apareció debajo del ring y ayudó a Dream cuando estaba en desventaja con The Undisputed Era.

A LO QUE HAY QUE ESTAR ATENTOS: Io Shirai ganó su primer campeonato en NXT al vencer a Charlotte Flair y Rhea Ripley en NXT Takeover: In Your House. Esta noche Shirai celebra la obtención del título.

