Nunca se ha dado un mano a mano Beth Phoenix vs Charlotte Flair. La verdad es que las dos luchadoras únicamente compartieron encordado durante un combate en una ocasión, en Royal Rumble 2020. Es una lástima que las épocas de ambas no coincidieran porque podrían haber hecho luchas enormes. Por otro lado, dado que ambas están en activo, aunque la miembro del Salón de la Fama de WWE no a tiempo completo, podría darse la oportunidad de que al menos tuvieran un enfrentamiento próximamente. Y hace dos meses "The Queen" desafió así a la canadiense:

► Beth Phoenix vs Charlotte Flair, ¿algún día?

Más recientemente, en su visita a WWE Backstage, la "Glamazona" contestó a este reto proponiendo un combate entre ambas dentro de aquella jaula de acero de color azul que antaño se utilizaba en el imperio McMahon.

"Una lucha dentro de una jaula está en mi lista de deseos, al cien por cien. Pero no quiero que sea en cualquier jaula. Siempre quise tener un combate dentro de esa antigua jaula azul de la vieja escuela".

Flair todavía no ha contestado, pero no cabe duda de que estará más que encantada de tener este combate. Aunque no está tan claro si en la empresa estarán interesados, si Vince McMahon estará interesado. Sobre todo ahora que está llevando a Charlotte hacia el Campeonato Femenil Raw.

En el show, Phoenix también habló de la promo que Christian realizó con Edge el lunes en el programa de la marca roja, durante la cual el mejor amigo de su esposo hizo enfurecer a este para asegurarse de que va con todo a por Randy Orton en Backlash 2020.