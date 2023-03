Como The Miz en WrestleMania 39, Pretty Deadly serán los anfitriones de NXT Stand & Deliver 2023. Elton Prince y Kit Wilson quedaron fuera de la contención al Campeonato de Parejas pero de todas maneras estarán en el especial de este sábado. Y mientras hablaban recientemente con el Miami Herald, se mostraban muy felices con su rol.

YES BOY!!!@KitWilson_PD and @EltonPrince_PD will be the hosts of the tastiest #StandAndDeliver in #WWENXT history!

Get your tickets NOW 🎟️: https://t.co/xUCAg8snAM pic.twitter.com/mbFqqY2qZJ

— WWE NXT (@WWENXT) March 25, 2023