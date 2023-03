Pretty Deadly: “New Day arruinaron nuestras vidas”

Pretty Deadly tuvieron una rivalidad con The New Day durante varias semanas por el Campeonato de Parejas NXT que llevó a los segundos a arrebatar el título a los primeros, que todavía no lo han recuperado, aún cuando sus oponentes han vuelto al elenco principal; los monarcas son Gallus y expondrán los cinturones ante los Creed Brothers y The Family en Stand and Deliver 2023.

Mientras tanto, los hermosos y mortales han estado teniendo sus más y sus menos con Bron Breakker, el Campeón NXT y su contendiente, Carmelo Hayes, con quienes no les ha ido demasiado bien; anoche, sin ir más lejos, les dieron una paliza en televisión. No obstante, volvemos a la mencionada historia, pues de ella estuvieron hablando recientemente con Jim Varsallone para el Miami Herald.

> Pretty Deadly hablan del New Day

Elton Prince y Kit Wilson reconocen lo bueno que fue para ellos trabajar con Kofi Kingston y Xavier Woods:

KW: “Sí, técnicamente es un honor estar en el ring con ellos. Técnicamente, crecimos viéndolos. Técnicamente, son inspiraciones y modelos a seguir en la división de parejas“.

EP: “Técnicamente, los admiramos durante años y pensamos que son brillantes“.

Pero también aseguran que haberlo hecho arruinó sus vidas y creen que la lesión de Kingston es obra del karma:

KW: “Sin embargo, New Day llegaron a NXT cuando no deberían y arruinaron nuestras vidas“.

EP: “Tuvimos nuestros bebés, ¿no? Nuestros bebés, los cargamos durante meses y meses. Luego simplemente se los llevaron. Se los llevaron. Nos quitaron la alegría, nos quitaron el propósito“.

KW: “Ha sido una espiral cuesta abajo desde entonces“.

EP: “Ha sido un viaje realmente duro. ¿Sabes lo que más duele? Ellos saben lo que han hecho. No hay remordimiento, no hay arrepentimiento, no hay culpa. Ahora están viviendo sus vidas felices. ‘Oh, bajemos, arruinemos la vida de Pretty Deadly y luego sigamos con normalidad’“.

KW: “Voy a decir esto. Tal vez Kofi, recientemente [se lastimó], no quiero decirlo, pero es karma“.

EP: “Tal vez“.

¿Qué te pareció la rivalidad de Pretty Deadly con The New Day?