Predicciones AEW Double or Nothing 2026

Hoy es el día de Double or Nothing 2026 y AEW presentará una cartelera llena de grandes luchas. ¿Quiénes saldrán ganadores? ¡Lo predecimos en Superluchas!

► Campeonato Mundial AEW: Darby Allin (c) vs. MJF – Cabellera contra Cabellera

La lucha estelar del evento promete varias cosas. Empezando por ser la mejor de toda la noche. Los ingredientes están ahí y cualquier otra cosa casi sería una decepción. Siguiendo con la mejor defensa titular hasta la fecha de Darby Allin. El campeón va a retener, debe hacerlo y lo contrario no lo contemplo. Eso sí, MJF va a dar un tremendo espectáculo, como siempre. Y lo va a seguir haciendo cuando esté calvo. El retador va a perder pero ganará una nueva historia, un nuevo capítulo en su magnífica trayectoria. Así que esto es un ganar-ganar para ambos, aunque con el título solo saldrá uno.

► Campeonato Mundial Femenil AEW: Thekla (c) vs. Hikaru Shida vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander

Siendo cuatro las luchadoras claramente este es uno de los combates más abiertos de todo Double or Nothing. Vaya por delante que también tiene los ingredientes para ser el mejor del show. Pero hablando de la ganadora, personalmente descarto tanto a Hikaru Shida como a Kris Statlander. No sería una mala noticia que ganasen pero la japonesa ya fue campeona tres veces y la estadounidense acaba de serlo. También lo fue Jamie Hayter pero siendo que este es el momento de que vuelva finalmente a la cima. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo reconstruido, habiendo tenido Thekla un fantástico reinado de más de 100 días, es hora de que Hayter recupere el trono.

► Campeonato Mundial de Parejas AEW: FTR (c) vs. Cage & Cope – I Quit Match

Adam Copeland no se va a rendir. Una vez lo hizo para salvar a su esposa, Beth Phoenix (cuando estaban en WWE). Y seguramente lo harían también por su mejor amigo Christian Cage, pero no creo que repitan ese momento en AEW. En este tipo de combates se rinden los malos, los villanos, aunque ni Dax Harwood ni Cash Wheeler son el tipo de luchadores que dicen «me rindo». Entonces, ¿qué va a pasar? Me puedo imaginar a Cage diciéndolo solo para separarse de Cope y romper su alianza, otra estipulación de la lucha. Sería repetitivo que volviese a ser el rudo y que retomasen su rivalidad pero no me sorprendería. Pero no. Iba a dejarlo así, pero no. FTR se van a rendir. De alguna manera. Y AEW tendrá nuevos campeones.

► Campeonato Internacional AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita

Hablando de posibles mejores luchas de la noche… La verdad es que la casa Élite tiene tanto talento que vamos a dejar de decirlo porque si no tendríamos que hacerlo con casi cada combate. A lo que vamos. Kazuchika Okada lleva más de 300 días reinando y AEW siempre lo ha protegido. También a Konosuke Takeshita, aunque no al mismo nivel y tampoco tanto individualmente. Sí que ostentó antes este título, pero ningún otro, y no ha tenido rachas tan grandes como las del «Rainmaker». De hecho, aún estando en la compañía estadounidense, ha conseguido mejores victorias y campeonatos en NJPW. Y me gustaría un cambio titular pero siendo que Okada va a seguir reinando a pesar de Takeshita.

► Campeonato Continental AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly – Sin límite de tiempo

Se avecina una guerra total entre dos de los mejores luchadores de los últimos tiempos. Pero así como veo que será un choque largo, brutal y alucinante, el resultado lo tengo absolutamente claro. Jon Moxley va a vencer a Kyle O’Reilly. No fácilmente, nunca nadie ha derrotado fácilmente a O’Reilly, pero lo hará. Aunque sinceramente me gustaría todo lo contrario, que Kyle gane su primer título individual en «Dónde luchan los mejores», el que sería el primero también desde 2017 (en WWE nunca fue campeón él solo), cuando fue Campeón Mundial ROH.

► Stardium Stampede

Me vais a preguntar: ¿y aquí qué importa el resultado? Y tenéis razón. Peleas por todo el estadio, spots imposibles y momentos completamente virales. Tener a Kenny Omega, The Young Bucks, Chris Jericho, Bobby Lashley, Ricochet y Andrade en la misma lucha., y además en una totalmente loca como esta, garantiza espectáculo. Pero esto son predicciones y de eso se trata. Para mí, Jericho, The Elite y The Hurt Syndicate ganan.

► Torneo de la Fundación Owen Hart: Will Ospreay vs. Samoa Joe – Cuartos de final

Otro combate donde casi no importa quien vencerá sino disfrutar de pura lucha libre del más alto nivel con dos de los mejores del mundo (y de la historia). Además, personalmente, sea quien sea el ganador, será interesante ver cómo sigue avanzando en el torneo y si al final termina ganándolo también. Por otro lado, veo claro que Will Ospreay saldrá victorioso. Aún así, mi corazón está con Samoa Joe. Pero continuando con Ospreay, también preveo que en el siguiente paso se enfrentará a su ex-amigo Mark Davis y será él quien gane la copa en homanaje a Owen Hart para desafiar por el título mundial.

► Torneo de la Fundación Owen Hart: Athena vs. Mina Shirakawa- Cuartos de final

Nunca apuestes contra Athena. Todavía no ha tenido demasiado éxito en AEW pero es la Campeona Mundial ROH desde hace 1.261 días. Parece cuestión de tiempo que brille como All Elite y este torneo es una buena ocasión para seguir construyendo eso. Nada en contra de Mina Shirakawa, me encanta y si gana me voy a alegrar por ella. Ahora, no se siente que tenga un camino establecido ahora mismo de presente y futuro y una derrota no le va a sentar mal.

► Torneo de la Fundación Owen Hart: Bandido vs. Swerve Strickland – Cuartos de final

Cuando hablaba de Will Ospreay antes como vencedor no solo contra Samoa Joe sino quizá del propio torneo me estaba imaginando que se enfrentará en la final del mismo en Forbidden Door contra Bandido. El mexicano no deja de crecer y tampoco me cuesta verlo como retador al Campeonato Mundial AEW a través de la Owen Hart Cup. ¿Y Swerve Strickland? Uno de los luchadores con los que más he disfrutrado en los últimos tiempos cuando se trata de la casa Élite. Y sin duda le quedan muchas grandes victorias por delante en su carrera. Pero no esta noche. Esta noche es para «El Hombre Más Buscado».