AEW Double or Nothing 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Dónde ver AEW Double or Nothing 2026 | MJF vs. Darby Allin

AEW presenta este domingo 24 de mayo 2026 el evento Double or Nothing en el Louis Armstrong Stadium, en Queens, New York.

► Cartelera AEW Double or Nothing 2026

THE BUY IN:

Fecha: domingo 24 de mayo de 2026.
Horario de referencia: Zero Hour: 17:00 — Ciudad de México | Evento principal (PPV): 18:00 — Ciudad de México.
Sede: Louis Armstrong Stadium  Queens, New York.

Región / Ciudad Zero Hour PPV Plataforma
México — CDMX 17:00 18:00 Fox Sports MX
Centroamérica 17:00 18:00 HBO Max / PPV
Panamá 18:00 19:00 HBO Max / PPV
Colombia / Perú / Ecuador 18:00 19:00 HBO Max / PPV
Venezuela / Bolivia 19:00 20:00 HBO Max / PPV
Chile 19:00 20:00 HBO Max / PPV
Argentina / Uruguay / Brasil 20:00 21:00 HBO Max / PPV
Estados Unidos — Nueva York (ET) 19:00 20:00 HBO Max / PPV / Prime Video
Estados Unidos — Chicago (CT) 18:00 19:00 HBO Max / PPV / Prime Video
Estados Unidos — Denver (MT) 17:00 18:00 HBO Max / PPV / Prime Video
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 16:00 17:00 HBO Max / PPV / Prime Video
Canadá — Toronto 19:00 20:00 PPV / Prime Video
Reino Unido — Londres 00:00 01:00 (25 may.) PPV / DAZN
España / Francia / Alemania 01:00 02:00 (25 may.) DAZN / PPV
Japón 08:00 09:00 (25 may.) PPV
Australia — Sídney 10:00 11:00 (25 may.) PPV
Nueva Zelanda 12:00 13:00 (25 may.) PPV

AEW Double or Nothing 2026 comienza con el Zero Hour (Buy-In) una hora antes del PPV principal.

 

