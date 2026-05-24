AEW presenta este domingo 24 de mayo 2026 el evento Double or Nothing en el Louis Armstrong Stadium, en Queens, New York.
► Cartelera AEW Double or Nothing 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW CONTRA CABELLERA: Darby Allin (c) vs. MJF.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Hikaru Shida vs. Jamie Hayter vs. Kris Statlander.
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita.
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW, SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW, I QUIT MATCH: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (c) vs. Cage & Cope (Adam Copeland y Christian Cage) — Si Cage & Cope pierden no volverán a hacer equipo.
- STADIUM STAMPEDE: Chris Jericho, The Elite (Kenny Omega, ‘Jungle’ Jack Perry, Matt Jackson y Nick Jackson) y The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) vs. The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona), The Don Callis Family (Mark Davis y Andrade el Ídolo) y The Dogs (Clark Connors y David Finlay).
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Will Ospreay vs. Samoa Joe.
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Athena vs. Mina Shirakawa.
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Bandido vs. Swerve Strickland.
THE BUY IN:
- Death Riders (Claudio Castagnoli, Daniel Garcia y Wheeler Yuta) vs. The Opps (Anthony Bowens, Hook y Katsuyori Shibata).
- Boom & Doom (‘Big Boom!’ A.J. y Q. T. Marshall, con Big Justice) y The Conglomeration (Mark Briscoe, Orange Cassidy y Roderick Strong) vs. Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Anthony Ogogo, Capt. Shawn Dean, Carlie Bravo y Lee Moriarty).
- FIVE MINUTE ELIMINATOR: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vs. Zayda Steel y Viva Van.
► ¿Dónde ver AEW Dynasty en vivo?
Fecha: domingo 24 de mayo de 2026.
Horario de referencia: Zero Hour: 17:00 — Ciudad de México | Evento principal (PPV): 18:00 — Ciudad de México.
Sede: Louis Armstrong Stadium Queens, New York.
|Región / Ciudad
|Zero Hour
|PPV
|Plataforma
|México — CDMX
|17:00
|18:00
|Fox Sports MX
|Centroamérica
|17:00
|18:00
|HBO Max / PPV
|Panamá
|18:00
|19:00
|HBO Max / PPV
|Colombia / Perú / Ecuador
|18:00
|19:00
|HBO Max / PPV
|Venezuela / Bolivia
|19:00
|20:00
|HBO Max / PPV
|Chile
|19:00
|20:00
|HBO Max / PPV
|Argentina / Uruguay / Brasil
|20:00
|21:00
|HBO Max / PPV
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|19:00
|20:00
|HBO Max / PPV / Prime Video
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|18:00
|19:00
|HBO Max / PPV / Prime Video
|Estados Unidos — Denver (MT)
|17:00
|18:00
|HBO Max / PPV / Prime Video
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|16:00
|17:00
|HBO Max / PPV / Prime Video
|Canadá — Toronto
|19:00
|20:00
|PPV / Prime Video
|Reino Unido — Londres
|00:00
|01:00 (25 may.)
|PPV / DAZN
|España / Francia / Alemania
|01:00
|02:00 (25 may.)
|DAZN / PPV
|Japón
|08:00
|09:00 (25 may.)
|PPV
|Australia — Sídney
|10:00
|11:00 (25 may.)
|PPV
|Nueva Zelanda
|12:00
|13:00 (25 may.)
|PPV
AEW Double or Nothing 2026 comienza con el Zero Hour (Buy-In) una hora antes del PPV principal.