Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 30 de mayo 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 23 de mayo 2026 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México, y entre otras cosas vimos
► En el episodio de Lucha Libre AAA del 23 de mayo vimos:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) retuvo ante Rey Fénix (*** 1/2)
- Los Americanos (Rayo Americano y Bravo Americano) vs. Los Americanos Hermanos (Julio Credo y Bruto Credo): sin ganadores (****)
► Cartelera Lucha Libre AAA 30 de mayo 2026
El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentará el 30 de mayo 2026 en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, México. arena con capacidad para 17,599 aficionados.
- MASCARA CONTRA MASCARA: Original Grande Americano vs. Grande Americano
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Pagano y Psycho Clown (c) vs. War Raiders (Erik e Ivar)
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Hijo del Vikingo
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Rey Fénix
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 30 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|8:00 PM
|Transmisión
|FOX
|Sede
|Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México.
|Capacidad
|17, 599 espectadores