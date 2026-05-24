Resultados Andalucía Wrestling: Regreso A La Feria

En lo que supuso el decimoprimer show de 2026 para Andalucía Wrestling, Regreso A La Feria tuvo lugar el pasado 18 de abril desde las instalaciones de la promotora en la ciudad de Sevilla (Andalucía, España).

Tres luchas titulares fueron programadas: Alvarito Adrenalina (c) vs. Agis V por el Campeonato Absoluto de Andalucía, Salamander (c) vs. Kassius por el Campeonato de Andalucía y Golpe De Suerte (Capo & Macleyn) (c) vs. Los Desvirgadores (Desvirgador de la Noche & DesvirgArmando).

Completando el cartel, Crovetto tuvo que defender el Maletín de Andalucía Wrestling en choque a cinco bandas contra Joe Gold, Deimos, Augusto Santos y Mocho.

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Golpe De Suerte (Capo & Macleyn) (c) derrotaron a Los Desvirgadores (Desvirgador de la Noche & DesvirgArmando) para retener el título. Quinta defensa de Golpe De Suerte desde que conquistaran sus cinturones en Demolition Day el pasado noviembre.

LUCHA A CINCO BANDAS POR EL MALETÍN DE ANDALUCÍA WRESTLING: Crovetto derrotó a Joe Gold, Deimos, Augusto Santos y Mocho. Crovetto ganó dicho maletín en Hijos De La Gloria el pasado marzo.

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA: Salamander (c) derrotó a Kassius para retener el título. Kassius, gladiador peruano habitual de la escena española, hizo aquí su debut con Andalucía Wrestling. Sexta defensa de Salamander desde que conquistara la correa en Tierra Y Libertad el pasado febrero.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE ANDALUCÍA WRESTLING: Alvarito Adrenalina (c) vs. Agis V terminó sin resultado (Alvarito Adrenalina retuvo el título). Agis V obtuvo una oportunidad por la presea al salir ganador de un torneo durante la serie de shows que fueron parte de la ExpOtaku Jerez (Andalucía, España) celebrada el pasado mes. Séptima defensa de Adrenalina desde que consiguiera el oro en The Black Order el pasado septiembre. Márquez secuestró a Adrenalina tras el combate.