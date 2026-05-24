Los protagonistas de la semana en WWE 17 al 23 de mayo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en WWE.

La semana de WWE del 17 al 23 de mayo de 2026 estuvo marcada por la tensión rumbo a Clash in Italy, dejando claro que tanto Raw, SmackDown y NXT entraron en una etapa decisiva donde las rivalidades comenzaron a explotar con mayor intensidad. Las historias principales avanzaron con un tono más agresivo, las facciones dominaron gran parte de la programación y varias superestrellas aprovecharon el momento para consolidarse antes del gran evento en Italia.

► Los protagonistas de la semana en WWE del 17 al 23 de mayo 2026

Cody volvió a sentirse como el centro absoluto de WWE durante esta semana. En SmackDown derrotó a Sami Zayn en un combate intenso y emocional, pero el verdadero momento clave llegó después de la lucha, cuando Gunther lo atacó brutalmente mientras Sami simplemente observaba y se alejaba. Más allá de la victoria, Cody fue el motor narrativo del show. Todo giró alrededor de él: la tensión con Sami, la amenaza de Gunther y el aura de campeón principal de la empresa. WWE construyó alrededor suyo el cierre más fuerte de la semana.

Penta tuvo una de las defensas más importantes de su reinado al retener el Campeonato Intercontinental en Saturday Night’s Main Event. El mexicano volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las figuras más populares y consistentes del roster, combinando intensidad, agresividad y una conexión enorme con el público. La victoria reafirmó su posición como uno de los campeones más sólidos de WWE actualmente. Además, Penta aportó uno de los momentos más vibrantes del evento gracias a su estilo explosivo y su capacidad para convertir cada defensa titular en una lucha importante. Su reinado sigue creciendo en prestigio semana tras semana.

► Combate de la semana

Cody Rhodes vs. Sami Zayn – WWE SmackDown– 22 de mayo 2026

La lucha destacó no solo por la calidad dentro del ring, sino por la enorme tensión narrativa que WWE construyó alrededor de ambos. Cody Rhodes y Sami Zayn mezclaron técnica, drama y agresividad en un combate que se sintió como evento principal desde el primer minuto. El cierre elevó todavía más el impacto del encuentro: tras la victoria de Cody, Gunther apareció para atacar brutalmente al campeón mientras Sami observaba sin intervenir, dejando una escena cargada de ambigüedad y tensión rumbo a Clash in Italy. Ese final convirtió el combate en uno de los segmentos más memorables de WWE en todo el mes.