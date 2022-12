¿Por qué Triple H eliminó el Campeonato 24/7?

El Campeonato 24/7 se introdujo desde hace varios años, con reglas muy similares a los del Campeonato de lucha violenta que existía durante la Attitude Era, ya que el portador tenía que defenderlo en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que bastaba con la sola presencia de un réferi. Titus O’Neil fue el primer monarca, y el que mayor número de veces lo capturó fue R-Truth, con un total de 54 veces, siendo él el que le brindó los momentos más memorables a este título con sus ocurrencias.

► El Campeonato 24/7 solo se defendía en eventos no televisados

Al convertirse en Director de Contenidos, Triple H introdujo varios cambios en la empresa y en su programación semanal, donde prácticamente quitó el Campeonato 24/7 de la televisión, aunque todavía se defendían durante los eventos en vivo no televisados. Eventualmente fue eliminado luego de que Nikki Cross destronara a Dana Brooke en la primera y única presentación de este título en pantallas bajo el régimen de The Game, siendo la ex Campeona Raw la encargada de «arrojarlo a la basura», como un símbolo de la poca importancia que se le había dado a este título.

Recientemente, un nuevo informe de Fightful Select indicó la posible razón por la cual Hunter decidió retirar el Campeonato WWE 24/7 para siempre, sin que fuera mencionado a nivel creativo desde que tomara a cargo la Dirección Creativa de la compañía.

«Una fuente de WWE dijo que el título casi nunca se mencionó en un sentido creativo, pero permitió algunos momentos divertidos para los programas de eventos en vivo. El futuro del título parecía estar en el aire y no fue algo que escuchamos Triple ha hablado alguna vez».