Por qué TNA, y no WWE, era la meta inicial de Becky Lynch

Tuvo que llegar Ronda Rousey para que WWE pusiera mayor énfasis en sus historias femeniles, aunque realmente, fuera del triángulo en forma de rivalidad que trazaron «The Baddest Woman on the Planet», Charlotte Flair y Becky Lynch, el resto de gladiadoras no se vieran elevadas.

Y asimismo, aunque hemos visto nuevas estipulaciones y estelares en WrestleMania protagonizados por mujeres, esa «evolución» se ve reducida a unas pocas privilegiadas. Entre ellas, Lynch, quien alzó la voz en reciente entrevista con Sports Illustrated.

«Eso es lo que nuestra división necesita, más historias que no giren en torno a un título. «Eso es lo que necesita la lucha libre femenil. Todos deberíamos estar enfocados en el futuro de la industria. Eso es más grande que yo. «No necesito un título. El título no me hace, yo hago el título. Tengo suficientes historias que no necesitan el título. NXT, ese es un lugar que hace un gran trabajo con múltiples historias con mujeres que no giran todas en torno a un título. Eso es lo que nuestra división necesita, más historias que no giren en torno a un título».

► La ucronía «Rebeca Knox en TNA»

Si hoy día WWE aún tiene camino por recorrer con sus talentos femeniles, sobra decir en qué situación se encontraba este «grupúsculo» allá por 2006. Lógico que durante su reciente entrevista concedida a Ariel Helwani, Becky Lynch haga la siguiente revelación.

«Yo tenía 19 años e iba a mudarme a América para sacarme un diploma de entrenadora personal en Orlando y mi objetivo era poder entrar quizás en TNA, porque la manera que trataban a las mujeres era mucho mejor que la manera en que trataban a las mujeres en WWE. Y pensé en triunfar allí, pero me lesioné y me sentía muy confusa. Hice una competición de fisicoculturismo, mis hormonas estaban… Estaba deprimida. Estaba deprimida, ansiosa, muy confusa y perdida… Así que dejé la lucha libre durante siete años».