Bully Ray analiza el segmento de CM Punk, Seth Rollins y Drew McIntyre en Raw

La recordada figura de la lucha libre, Bully Ray, aprovechó recientemente su participación como panelista en el programa de radio Busted Open Radio, de la emisora Sirius XM, para hablar acerca del tan comentado segmento entre CM Punk, Drew McIntyre y Seth Rollins, ocurrido el pasado lunes en Raw.

Aunque para muchos fans, este segmento ha sido lo mejor que WWE ha producido y presentado en Raw hasta lo que va de este 2024, Bully Ray considera que el segmento no fue el mejor, y que solo dejó bien parado a Drew McIntyre. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Bully Ray analiza lo que pasó en Raw

«Necesito explicar por qué solo un hombre salió bien parado del ángulo. Comenzaré con la referencia de CM Punk a Vince McMahon. Si Punk hizo su propia jugada e hizo negocios por su propia cuenta, dejó intencionalmente a Drew McIntyre en una situación difícil. Hay un término que usamos en la lucha libre para lo que le sucedió a Drew, y no quiero decir la palabra, pero Punk dejó a Drew con las manos atadas porque Drew no podía responder nada.

«Porque McMahon ahora se ha vuelto tabú, y es como el momento en que John Cena infamemente dejó en evidencia a The Rock durante una promo por tener sus notas para sus promos escritas en sus brazos, lo cual Cena luego afirma que lamenta en retrospectiva. Punk dejó a Drew en una situación extraña donde Drew está sacudiendo la cabeza. Eso no es trabajar juntos… Eso es poner al tipo en una situación extraña, al estilo de Cena evidenciando a The Rock y diciendo ‘No tuve que escribir mi promo en mi muñeca’.

«A pesar de cómo el segmento puso a McIntyre en una posición comprometedora, aún creo que él salió como el mejor parado de este ángulo, y que lo ha estado haciendo bien en el micrófono durante los últimos meses. Creo que la persona que salió mejor, a pesar de quedar cojeando, fue Drew McIntyre. Drew está haciendo un trabajo fenomenal».