Jeff Jarrett revela por qué AEW no teme a los sold out de WWE

La semana pasada, AEW realizó un fantástico show de Dynamite en Toronto, Ontario, Canadá, desde el Coca-Cola Coliseum, ante más de 6 mil 500 personas. La función tuvo dos combates muy destacados, siendo estos Kazuchika Okada vs. Eddie Kingston y la victoria de Adam Copeland sobre Christian Cage en un I Quit Match para ganar el Campeonato TNT.

Y respecto a este show, habló recientemente el luchador de AEW, Jeff Jarrett, quien también es el Director de Desarrollo de Negocios de AEW. Y se mostró feliz por el show, destacando la cantidad de público y dejando algo claro a los fans. AEW no teme los grandes sold out que está haciendo WWE, pues según Jarrett, WWE no tiene todos sus shows vendidos al cien por ciento, solo sus programas televisivos. Estas fueron sus declaraciones en su video podcast My World with Jeff Jarrett.

► Jeff Jarrett habla de AEW y de los shows sold out de WWE

«Veo muchas razones para sentirme optimista sobre la empresa mientras avanzamos en 2024. Estoy seguro acerca de mi empresa, de AEW, incluso creo que la WWE, a pesar de su racha actual, está mostrando signos de que podrían estar alcanzando su punto máximo. Pero otra razón es el episodio de AEW Dynamite de la semana pasada, que presentó un gran combate entre dos de nuestras principales estrellas en su ciudad natal y fue un éxito en taquilla.

«Por más candente que esté el negocio de los eventos en vivo de la WWE, no estoy hablando de los no televisados, de los House Shows, estoy hablando de Raw y SmackDown. Están arrasando, y obviamente los PPV también lo están haciendo. Pero en los eventos no televisados, no están vendiendo llenos totales todas las noches. ¿Están funcionando bien? Sí, con todo esto.

«Pero el negocio en su mundo en este momento está en su punto máximo. Mira lo que hicimos en AEW, Toronto la semana pasada, en el Coca-Cola Coliseum… tienes a los Raptors en un edificio, y ese mercado y todo. Pero no podría haber estado más feliz por Adam y Jay… Adam Copeland y Christian Cage, en su ciudad natal, en un combate de I Quit, y el edificio estaba lleno. Esto simplemente va a los fundamentos básicos de nuestra industria».