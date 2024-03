Mañana se cumplirá un año del fallecimiento de Scott Hall, luego de complicaciones derivadas de una operación de cadera y tres ataques cardiacos, para oprobio de toda una generación de seguidores que habíamos crecido con el «Bad Guy» en nuestros televisores.

Mucho se ha escrito sobre Hall, y uno de los temas más debatidos, incluso antes de su muerte, fue el hecho de que en su palmarés de títulos no figure uno de máxima categoría individual. El también conocido como Razor Ramon portó muchos cetros, desde el Campeonato de Televisión WCW al Iron Man Heavy Metal de DDT Pro Wrestling, pero nunca pudo hacerse con el más importante de las empresas para las que compitió.

Allá por 2021, Jim Ross dio su versión del porqué de tal dato.

«La única causa por la que Razor Ramon no fue campeón mundial fue por sus propios demonios. Fueron ellos la única cosa negativa a lo largo de toda su carrera […] Podía ser el tipo bueno o el rudo y lo único que frenó su potencial fue su fiabilidad. Fue un prisionero de las drogas y lo pasó mal hasta que consiguió vencer a sus adicciones. Esa fue su identidad durante parte de su carrera, lo que fue una auténtica mala suerte porque lo tenía todo dentro del ring […] En circunstancias normales, no me habría sorprendido que hubiera llegado a ser campeón mundial. Tenía todas las habilidades pero sus demonios tomaron el mando y no le dejaron triunfar como podría haberlo hecho».