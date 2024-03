Booker T da su perspectiva sobre Jade Cargill en WWE

Han pasado casi seis meses desde que Jade Cargill cambió All Elite Wrestling por World Wrestling Entertainment, y la ex campeona TBS solo ha hecho una aparición para la WWE hasta ahora, en el Royal Rumble de este año, donde tuvo una actuación destacada logrando eliminar a luchadoras importantes como Nia Jax, Becky Lynch y Naomi.

► Booker T no quiere ver a Jade Cargill luchando en equipo

Durante su aparición en el Royal Rumble 2024, Jade Cargill tuvo un breve careo con Bianca Belair, y los fanáticos han estado deseando verlas enfrentarse entre sí, aunque otros prefieren que formen equipo. Al respecto, durante una edición especial del podcast Hall of Fame, Booker T dijo que no sería inteligente poner a Cargill en un equipo.

«Podría serlo, pero no lo programaría así. Para mí no es una buena idea tener alianzas con Bianca Belair y Jade Cargill en este momento en el que Jade no ha hecho nada todavía. No ha puesto un pie en el ring. Desde una perspectiva individual, ¿ahora la vas a poner en un equipo? Yo personalmente, no programaría ese combate».

Booker T ve a Cargill y Belair como estrellas individuales a largo plazo, y si bien podría surgir una asociación potencial en algún momento, mantenerlas separadas es lo que el dos veces miembro del Salón de la Fama considera que sería mejor para ambas. Belair ya ha demostrado su valía a este nivel, mientras que Cargill todavía no despega, aunque tiene todo el potencial para destacarse una vez que le den la oportunidad.