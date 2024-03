Steven Borden, hijo de Sting: «No quiero ser Sting 2»

¿Tiene futuro en la lucha libre Steven Borden? El hijo del legendario Sting se pronuncia en una reciente entrevista con ComicBook después de haber acompañado a su padre en su camino de retiro y de haber entrado en acción en Revolution durante su combate de despedida.

► El futuro de Steven Borden

«Lo primero que quiero aclarar es que, aunque mi papá es Sting, un ícono, es una leyenda, es alguien, yo en este momento, yo no soy nadie. Él puso mucho trabajo para entrar en la industria y los chicos que están actualmente en la lista de AEW también pusieron mucho trabajo para llegar a donde están. Así que cuando respondo a la pregunta de si lo haría o no, estoy respondiendo si intentaría hacerlo. Creo que es muy presumido decir ‘sí, sabes, decidiré si o no voy a dignar con mi presencia a alguien’. Porque no he ganado nada en este momento, ni la aprobación de los fans ni un lugar en AEW. Entonces, independientemente de quién sea mi papá, diría que soy muy similar a cualquier otra persona que quiera entrar en AEW«.

Borden también aborda el que Darby Allin dijera que cuando habló con los hijos de «The Icon» le dijeron que no tenían interés en la lucha libre:

«Ahora, para responder tu pregunta real, la respuesta a lo largo de toda mi vida, la razón por la que habrías escuchado eso de Darby es porque esa ha sido la respuesta desde que era un niño. Creo que probablemente fue una pregunta que me han hecho más que cualquier otra en toda mi vida: ‘¿Cuándo vas a meterte en la lucha libre?’ Siempre me gustó dejarlo como algo de mi papá. Nunca tuve mucho interés en entrar en su mundo. Pensaba que eso era lo suyo. Diría que en su mayoría todavía es similar, pero eso dicho, tal vez en los últimos seis meses a un año esa respuesta se ha vuelto un poco más confusa. Parte de eso probablemente se debe a que no estoy listo para dejarlo ir o verlo alejarse. Creo que alguien me tuiteó algo así como, ‘la parte más difícil de ser fan de Sting es que no podría quedarse joven para siempre’, y eso realmente me impactó un poco.

«Creo que durante la mayor parte de mi vida, la gente ha dicho, ‘Oh, te pareces a tu papá’. Por supuesto, soy su hijo, va a haber similitudes. Él tiene algunos genes fuertes en este punto. Lo que mencioné anteriormente fue que parte de mí se ha preguntado recientemente si lamentaré nunca descubrir qué tan fuertes son realmente esos genes. Sabes, creo que él es una superestrella. Tiene un nivel de carisma y electricidad muy raro. Creo que la única forma de descubrir si esa electricidad se transmitió de manera verdadera es ponerse un poco allá afuera y meterse en la arena, y todos decidirán por sí mismos si soy su hijo o simplemente una especie de ‘Sting en casa’.

«Permíteme aclarar también eso. Nunca sería Sting dos. Solo hay un Sting, así que son más bien las similitudes y todo eso, así que creo que tal vez la respuesta se ha vuelto un poco menos clara. Recientemente, solo estoy, esta es una respuesta muy transparente que estoy dando. Todo esto es muy nuevo, así que todo es algo que está sucediendo en tiempo real. Algunas de estas emociones podrían ser simplemente porque hay mucha emoción en torno al final de una carrera de 38 años, y tal vez simplemente no estoy listo para dejarlo ir todavía.»