RVD: «Soy fan de Mercedes Moné»

La lucha libre nos deja interacciones muy aleatorias, abriendo puertas para que talentos de distintas generaciones compartan vestidor. Y parece factible que Rob Van Dam y Mercedes Moné coincidan pronto en AEW.

Aunque no tenga contrato formal con la empresa, el veterano ya ha disputado cinco combates allí, y ante los micrófonos de su podcast ‘1 Of A Kind’, RVD dio su opinión sobre Moné.

Estas declaraciones de RVD sirven de previa para la que promete ser una de las noches más importantes en la carrera de Mercedes Moné. Hoy, desde el TD Garden de Boston (Massachusetts, EEUU), ciudad donde la luchadora se crió e inició su carrera sobre los rings y escenario donde transcurrirá AEW Dynamite, veríamos su debut oficial como «All Elite».

Aunque esta edición especial de Dynamite denominada Big Business cuenta con otros alicientes, anunciados, dentro de su cartel. Show que será cubierto en directo por SUPERLUCHAS.

THIS WEDNESDAY, it's a night of AEW you won't want to miss 🤑#AEWBigBusiness #AEWDynamite is coming to the @tdgarden in Boston, MA with a massive line-up, starting at 8pm ET/7pm CT LIVE on @TBSNetwork! pic.twitter.com/dHyLV1JCrL