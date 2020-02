¿Por qué John Cena dejó de rapear? Él mismo lo revela

WWE Network sigue añadiendo contenido a su videoteca a fin de aumentar su número de suscriptores, cuya cifra no está siendo la que McMahonlandia esperaba. Y aunque su última serie documental está recibiendo críticas tibias, resulta un entretenido documento acerca de la última gran etapa de la compañía: la «Ruthless Aggression». Una era que tuvo a John Cena de gran protagonista, por lo que lucía lógico que cuanto menos, se realizase un episodio completo dedicado a su figura, donde, como ya recogimos en SÚPER LUCHAS, «The Champ» admitió haber fracasado en sus inicios.

Su adopción del personaje de «The Doctor of Thuganomics» fue decisiva, primero, para evitar su despido, y a posteriori, para llegar a los puestos estelares de WWE. Una conexión, mediante sus «improvisadas» rimas, que le hizo ganarse al respetable, cautivado por el hecho de que nunca había visto a un luchador portar tales avatares típicos de la cultura del Hip Hop, tan de moda entonces, en buena parte, gracias al «boom» que el rap estaba viviendo a raíz del éxito de Eminem, quien instaló definitivamente a este género en el «mainstream».

Pero claro, todo tiene fecha de caducidad, y según cuenta Cena en dicho capítulo de ‘WWE Ruthless Aggression’, un día Vince McMahon supo de su boca que era momento para un cambio.

Los luchadores no se detienen un momento y miran a su alrededor. No se fijan en la gente a la que intentan entretener. Yo tenía una personalidad que iba unida con la gente que me veía, pero lentamente, esa gente empezó a cambiar, y empezaron a ir a los eventos más niños y más familias. Y me di cuenta. No necesité hacer un análisis muy profundo. Pude verlo. Y dije, pues ya está. Hay que cambiar esto ahora mismo. Recuerdo entrar en la oficina de Vince y decirle, ‘Tengo que dejar de rapear’.

Para un espectador ya veterano, un hombre adulto, si le gustaba lo que veía en 1999, era fácil culparme a mí de que lo que veía en 2005 y 2006.