Stone Cold Steve Austin fue una de las estrellas más grandes de la WWE durante las eras anteriores a la PG de la compañía, principalmente durante la «Attiude Era», mientras estuvo involucrado en situaciones no luchísticas durante la Era de la «Ruthless Agression».

La WWE fue conocida por producir contenido dirigido a un público más maduro durante las referidas épocas, que incluía la venta de productos que incluían palabras groseras y atrevidos gráficos.

► Una camiseta de Stone Cold es censurada por WWE

Austin también se encontraba entre los principales atractivos de la WWE en cuanto a la mercadería se refiere, y una de sus camisetas más populares tenía la frase «Fu** Fear» incrustada en su frente y «Drink Beer» impresa en su espalda.

Un tuit reciente publicado por la cuenta oficial de Twitter de WWE Network presentó un video conmemorativo en el que Brock Lesnar golpea a Austin con un gran F-5. Dicho video corresponde al episodio de Raw del 23 de febrero de 2004, difumina notablemente una parte de la camiseta de Stone Cold que dice «Fu** Fear».

«En un día como hoy, en el año 2004, Brock Lesnar aplicó un F-5 DE LA NADA«

En respuesta al tweet de WWE Network, Austin publicó otro tuit en el que imitaba el estilo del comentarista Jim Ross, otra leyenda de la «Attitude Era».

I can’t believe you blurred out that Tshirt…

Bah Gawd I got a family dammit! — Steve Austin (@steveaustinBSR) February 23, 2020

«No puedo creer que hayas empañado esa camiseta … Oh Dios ¡Tengo una maldita familia!»

Un fan respondió a Austin en Twitter publicando una foto de la parte trasera y delantera de la camiseta, sin censura. La leyenda de la WWE respondió de manera ingeniosa, acompañando su tweet con un emoji de risa, diciendo que la camiseta parece familiar.

Looks familiar…😂 — Steve Austin (@steveaustinBSR) February 23, 2020

– «¿Es esta camiseta «Chico duro»? ¿Qué demonios?» – «Parece familiar.«

Hoy en día, lo más probable es que cualquiera que compre esta camiseta ahora no ponga dinero en los bolsillos de Austin, ya que la empresa ya no lo vende y ya sabemos el motivo. No obstante, estas podrían venderse en el mercado secundario. Esta sería la primera vez que WWE censure algo del legado de Stone Cold Steve Austin.