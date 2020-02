Hace varios días, la lucha estelar de NXT TakeOver: Portland tuvo como protagonistas a Adam Cole y Tommaso Ciampa por el Campeonato NXT, el cual contó con la esperada ayuda del resto de miembros de The Undisputed Era en favor de Cole. Lo que sí fue sorpresivo, fue la presencia de Johnny Gargano, quien golpeó con el cinturón del Campeonato a Ciampa, dejándolo tendido y listo para que Cole lo cubriera y se alzara con la victoria.

En el reciente episodio de NXT, Tommaso Ciampa se dirigió al público para cometnar sobre la traición de Gargano, indicando que no lo vio venir por su obsesión por recuperar a «Goldie». Pero prometió recuperar «su vida» de vuelta, a la vez que mencionó que Gargano no estará en NXT, fijando así su nuevo objetivo.

► Johnny Gargano rompe el silencio

Finalmente, Johnny Gargano rompe el silencio, ya que habló recientemente con TMZ Sports, sobre el ataque a Tommaso Ciampa al concluir el evento estelar en NXT Takeover: Portland y dijo que realmente no le había prestado atención.

«Sinceramente, no he mirado. No he comprobado nada de eso. Lo que pasó, pasó. Creo que las personas que saben por qué, lo descubrirán. Si miras en el fondo de ti mismo, encontrarás la respuesta».

A Gargano también se le preguntó sobre lo que algunos en las redes sociales dicen que él es un hombre diferente después del ataque, mencionando que él es el mismo Johnny Gargano que siempre ha sido.

«Todavía soy el mismo Johnny Gargano. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, mis ojos están bien abiertos. Estoy viendo las cosas con una nueva perspectiva. Estoy viendo las cosas bajo una nueva luz y veremos qué viene de eso».

Gargano luego se dirigió a aquellos que creen que NXT sigue siendo la «liga menor» de Raw y SmackDown, derribando enfática y rápidamente esa creencia.

«Eso es basura. Eso es basura total y es algo que yo y mucha gente hemos trabajado para disipar durante mucho tiempo. Para cualquiera que use las palabras ‘lista principal’ cuando habla de Raw y SmackDown, qué tal si ven el programa los miércoles por la noche para que vean la verdadera ‘Lista principal’.»

«Verás el mejor espectáculo de lucha libre del planeta. ¡Verás el mejor vestuario del planeta, dirigido por mí! Entonces, ‘lista principal’, ‘desarrollo’, ¡eres estúpido si usas esas palabras! eres estúpido, déjalo!»