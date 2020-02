John Cena reconoce que falló a Vince McMahon en un punto de su carrera

Como contemporáneo suyo, tal vez sólo Hiroshi Tanahashi puede presumir de haber cargado con el peso de una gran empresa al mismo nivel que John Cena las dos últimas décadas.

«The Champ» sirve de protagonista del más reciente episodio de la serie documental que McMahonlandia emite semanalmente hasta marzo a través de su plataforma online: ‘WWE Ruthless Aggression’. Una etapa cuyo inicio queda marcado por el célebre debut de Cena en la edición de SmackDown del 27 de junio de 2002.

Sin embargo, según revela Cena en dicho documental, este comienzo no fue tan ideal como se pintó. Al ser preguntado por el significado del término Ruthless Aggression, el hoy 16 veces campeón mundial saca una dura moralina.

De hecho, como ya relatamos meses atrás en SÚPER LUCHAS, el hoy 16 veces campeón mundial estuvo a punto de ser despedido en las Navidades de aquel convulso año 2002. Porque si bien su debut fue alabado tras bambalinas (con la felicitación incluida del mismísimo The Undertaker), la carencia de un personaje le pasó factura.

WWE solía hacer una serie de recortes a finales de noviembre y a mediados de mayo. Me dijeron que rescindirían mi contrato en Navidad porque mi personaje no funcionaba. Y no había argumentos en contra, no funcionaba. Me lo dieron en una bandeja de plata, ‘John Cena – Ruthless Aggression’, y fracasé.