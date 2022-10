Por qué Harlem Heat no hubiera tenido éxito en WWE

“Si mi hermano va a hacer una última lucha, ya sabes, para Starrcast, estaré allí para verlo, estaré en la primera fila. En cuanto a volver al ring y hacer Starrcast con Harlem Heat, no va a suceder. No volverá a suceder nunca más. Ustedes no volverán a ver a Harlem Heat juntos en el ring. Se acabó«. Booker T confirmaba así el final de Harlem Heat durante el mes de agosto. El equipo que tanto éxito tuvo en WCW -fueron diez veces Campeones Mundiales de Parejas- no se juntará de nuevo.

► ¿Harlem Heat hubiera triunfado en WWE?

Obviamente, ya no podrían dar lo que dieron durante sus mejores tiempos, pero seguro que muchos de sus fans se quedaron con las ganas de verlos en WWE. Pero nunca tomaron ese camino. De hecho, Stevie Ray, el compañero de Booker T, nunca trabajó para la compañía McMahon. Y Vince Russo cree que no habrían tenido éxito de haberlo intentado, según explica en un reciente episodio de Legion of RAW, podcast de Sportskeeda Wrestling. Cree que Vince McMahon habría contado su «versión de blancos».

«No creo que hubieran tenido tanto éxito y esa es la razón por la que Stevie Ray no fue allí porque Vince McMahon habría escrito su versión de blancos de Harlem Heat. Y Stevie no lo haría, Stevie no tiene el temperamento que tiene Booker. Stevie no habría estado de acuerdo con eso, así que no creo que eso hubiera funcionado en la WWE. Creo que Stevie es el malo más grande solo porque, hermano, él es el hermano mayor, y Booker es como el menor. Sabes que Stevie siempre ha sido como el hermano mayor, así que siempre sentí que era más malo».

¿Estáis de acuerdo con Vince Russo?