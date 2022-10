Vince Russo no está muy convencido del nuevo Baron Corbin

Hace poco más de un mes en SmackDown, Happy Corbin perdió un combate contra Shinsuke Nakamura. Después de la derrota, una limusina blanca se acercó a Baron Corbin, de donde emergió la voz de JBL, quien le pidió que se subiera a la misma, lo cual ocurrió. Esto conllevó a que varias semanas después, ambos trabajen juntos, con el miembro del Salón de la Fama presentando a su nuevo protegido, la enésima versión del personaje de Baron Corbin, a quien calificó como el «Dios de la lucha libre moderna».

► Vince Russo se pregunta dónde quedó Happy Corbin

Baron Corbin antes era parte de SmackDown, pero ahora es un talento exclusivo de RAW como parte de un canje que permitió que Rey Mysterio se mudara a la marca Azul. JBL fue el encargado de presentarlo y también aprovechó para hablar mal de Dolph Ziggler, lo cual resultó en una lucha entre el «Show Off» y Baron Corbin, con victoria de este último.

En el reciente episodio de Legion of RAW, Vince Russo habló sobre esta nueva versión del personaje de Corbin en el, comparándolo con la versión que solía tener en NXT. El ex escritor de WWE dijo que no quedó impresionado con Corbin, a pesar de su asociación con JBL, cuestionando la repentina «desaparición» de la versión de Happy Corbin.

«Tengo que decirte que la primera vez que vi a Corbin en NXT, me recordó al personaje de Robert De Niro en El cabo del miedo. Pensé que se veía muy bien. No sabían cómo superar eso, como si no lo hicieran. Luego recurrió a un personaje de Happy Corbin que nunca vi. ¿Todo eso se ha ido ahora?«