NXT no comenzó en WWE como marca sino como un concurso en el que varios participantes, llamadoss Rookies, luchaban no solo para ganar sino para conseguir mantenerse en la compañía, junto a un entrenador, llamado, Pro. De ahí salieron, en la primera temporada, The Nexus, por ejemplo. Y entre ellos estaba Darren Young, que tuvo a su lado a CM Punk, quien entonces estaba desarrollando su historia con la Straight Edge Society. No tuvo mucho éxito ya que fue el cuarto eliminado. Aunque luego todos formaron una facción… Y el resto es historia.

► Fred Rosser recuerda a CM Punk

Volvemos a aquellos momentos porque en su reciente entrevista en el Insiders Edge Podcast el ahora luchador de NJPW, cuyo nombre es Fred Rosser, recordó trabajar en el ahora luchador de AEW en lo relativo a la situación en la que se encontraba este y su notable falta de interés: «Creo que en ese momento, tal vez él mismo estaba bajo mucho estrés y estaba más tiempo en la carretera, [y] tenía que estar en NXT. Probablemente me dijo una, un puñado de palabras, durante toda la temporada. Así que fue intimidante porque no quería alterar las plumas, y yo era nuevo».

Rosser recordó también cuando Punk se acercó a él tras declararse abiertamente homosexual:

«Se acercó a mí en el catering y me dijo que me levantara. Me puse de pie y me dio un abrazo, y me dijo después de que salí en televisión, que si tenía algún problema con alguien en el vestuario que se lo hiciera saber, que él me respaldaba. Así que yo estaba como: ‘Guau.’ Fue en ese momento que me di cuenta de que mi historia era un gran asunto y que en ese momento él me respaldaba».

