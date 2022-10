Britt Baker: «Todo el mundo es reemplazable en AEW»

Si hay un nombre de AEW que logra mantener su estatus a pesar de todas las contrataciones hechas por Tony Khan durante los dos últimos dos años, ese es Britt Baker.

La «D.M.D.», tras perder su condición de máxima monarca, ha logrado contar con incluso mayor exposición televisiva que las dos campeonas posteriores, Thunder Rosa y la actual, Toni Storm. Y según se viene contando desde hace algún tiempo, parece que Baker y Rosa protagonizan una rivalidad no sólo delante de las cámaras.

En mayo, Thunder Rosa comparó el pique que ella y Britt Baker se guardan con el que antaño conjuntaban Stone Cold y The Rock, dejando claro que nunca terminaría. Y esto se comprueba cuando ahora, ante los micrófonos del podcast SwerveCity, la doctora lanza el siguiente recado a «la Mera Mera».

«Nunca me he perdido un episodio de televisión, con todos los huesos rotos y lesiones y esto y aquello. ¿Qué no me he roto yo? Me he roto la pierna, dos veces la nariz, mi muñeca, tuve una conmoción y estuve cada semana trabajando. Porque es donde quería estar. Me operaron la nariz un lunes, Dynamite era un miércoles. Y estuve allí haciendo una promo. Porque quería estar ahí».