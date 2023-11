Grandes nombres como Diamond Dallas Page y Goldberg hicieron acto de presencia luego de la historia de la invasión de WCW a la WWE, que culminó con la primera adquiriendo la empresa de Ted Turner en el 2001. Los mencionados, hoy miembros del Salón de la Fama WWE, tuvieron una carrera exitosa en WCW, aunque no pudieron replicar ese éxito en la empresa de Vince McMahon.

► Vince McMahon prefería a los luchadores formados en WWE

La historia de Invasión de la WWE ha sido aceptada por unos y criticada por otros debido a que mostraron a las ex estrellas de WCW y ECW como inferiores a sus contrapartes en la promoción de Vince McMahon. Existe la creencia común de que McMahon los veía como menores ya que no eran creaciones de la WWE, incluso cuando se trataba de grandes nombres, que simplemente se vieron «forzados» a llegar a esta última empresa debido al proceso de compra.

Al respecto, durante un episodio reciente de «The Extreme Life of Matt Hardy«, Matt Hardy mencionó de que Vince McMahon prefería a los luchadores que vinieron a través del sistema de la WWE porque estaba orgulloso del producto televisivo que creó. En su mayor parte, las estrellas de la WCW que se unieron a la WWE para la historia no cumplían con los estándares que McMahon requería, por lo que tuvieron que ganárselo y alinearse eventualmente con el estilo de la WWE. De manera específica citó llos casos de DDP y Goldberg, quienes en WCW eran mostrados de una forma totalmente distinta.

«Sé que hubo muchachos que vinieron, y no necesariamente trabajaron al estilo de la televisión de la WWE, y eso es algo que Vince quería solucionar y sacar todos los problemas de todos estos muchachos que iban a estar en la televisión, independientemente». de quién era la estrella… Cuando llegó DDP, había algunas cosas que haríamos en WWE que DDP no necesariamente hizo».

«En cuanto a goldberg, Todo lo que él realmente hizo fue salir y asesinar gente en WCW»