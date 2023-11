Entre el ruido generado por CM Punk y Randy Orton, el recuerdo del año pasado y la propia candencia de WWE que no se disipa, preveíamos que Survivor Series: WarGames 2023 iba a ser un éxito seguro.

Mes tras mes, «PLE» tras «PLE», WWE bate récords establecidos bajo sus parámetros, y el del sábado parece continuará la dinámica.

Según detalla WrestleTix, Survivor Series: WarGames 2023 ha vendido ya 17.157 boletos del actual «setup» de 17.268, a únicamente 61 de colgar el cartel de «sold out». Por tanto, seguramente dentro de dos días no quepa un alfiler en la Allstate Arena de Rosemont (Illinois, EEUU), y hay que recordar que tuvieron que abrirse más localidades de las previstas inicialmente ante la demanda.

En cualquier caso, con 17.157, WWE ya ha superado una nueva marca registrada por ella misma en dicho recinto. Hasta entonces, su mejor entrada allí fueron 17.155, cuando celebró WrestleMania 22.

WWE habría perfilado de forma íntegra el cartel de Survivor Series: WarGames 2023 en base a los últimos añadidos. He aquí el menú luchístico que contiene la cita.

