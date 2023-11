Matt Hardy: «Soy fan de Randy Orton desde el día 1»

Durante muchos años, Randy Orton y Matt Hardy fueron compañeros de vestidor en WWE. También compartieron el encordado en 21 ocasiones, aunque ninguna fue especialmente destacable, al menos en lo relativo a una historia entre ellos, pues en realidad no tuvieron una rivalidad nunca. Eso si dejamos a un lado que fue The Viper quien masacró al ahora luchador de AEW antes de que se fuera de la empresa. Mucho más reconocido es lo ocurrido entre el 14 veces Campeón Mundial y Jeff Hardy.

► Matt Hardy, fan de Randy Orton

Dicho esto, no solo fueron compañeros y oponentes sino también fanáticos. Con toda seguridad, Orton lo es de Hardy, pero en esta ocasión conocemos el fanatismo de Hardy por Orton, el cual expresa en un episodio reciente de su podcast, The Extreme Life with Matt Hardy. Según señala, ya lo estaba apoyando antes incluso de que se hiciera un nombre en WWE.

«Soy un gran admirador de Randy Orton, siempre lo he sido. Desde el principio, incluso antes de que la gente reconociera lo increíble que es Randy, siempre he pensado que es genial. Su estilo en el ring, la forma en que se toma su tiempo, la manera en que calcula cada momento y cada gesto… Me encanta trabajar con Randy.»

El All Elite habla también de la posibilidad de que la Superstar rivalice con Cody Rhodes cuando vuelva a luchar este sábado en Survivor Series.

«No me molestaría ni un poco que Cody y Randy estuvieran en la misma página. Y luego, que The Viper salga y haga lo suyo, y podrían tener su pequeña historia.»

► Survivor Series 2023