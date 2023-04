Si Bryan Danielson sube al encordado de AEW para tener un combate este no será breve. Contra MJF en Revolution 2023 luchó durante 65 minutos. Aquella fue una ocasión especial. Pero veamos las anteriores luchas: Rush (15:40), Timothy Thatcher (13:41), Brian Cage (12:31), Bandido (17:52)… El veterano luchador contaba tras el último PPV que tenía mucho dolor. Afortunadamente, ya ha vuelto a la programación. Aún así, no cabe duda de que se cuidaría más si luchara menos tiempo. No obstante, no quiere hacerlo. Así lo explica en Hey! (EW).

> Bryan Danielson las prefiere largas

“Diría que no estoy tratando de impresionar a nadie. Estoy tratando de empujarme a mí mismo y a mis límites físicos y mentales. O estoy tratando de enseñar a los jóvenes a concentrarse mejor, a poder ver algo durante un período prolongado de tiempo. Eso es lo que me gustaría que mis hijos pudieran hacer, mantener su concentración y no distraerse con todas estas estupideces que aparecen en los teléfonos móviles”.

De momento, se desconoce cuando tendrá el Dragón Americano su siguiente lucha. Su vuelta a la programación fue para atacar a Kenny Omega como integrante del Blackpool Combat Club, quienes están en una rivalidad con The Elite. Parecía que estaba defendiendo al ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW de Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta pero Bryan Danielson puso en claro que nada ha cambiado en su relación con ellos y que siguen siendo sus amigos a pesar de que ahora no se estén comportando de la mejor de las maneras.

Quizá justamente el siguiente combate sea de tercias entre las dos facciones, cuando Matt Jackson se recupere; recientemente, ofreció novedades sobre su rehabilitación de la lesión en el bíceps. Aunque cabe mencionarse que Adam Page se ha estado acercando a ellos por lo que quizá pueda sustituirlo temporalmente.

¿Te gusta la rivalidad de The Elite con el Blackpool Combat Club?