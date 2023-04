Las declaraciones que tiempo atrás Jim Ross hizo sobre el estilo luchístico de algunos talentos no cayeron muy bien entre estos, y desde entonces, el veterano comentarista se ha ganado cierta imagen de dinosaurio de la industria en sintonía con Jim Cornette. Pero una vez aceptado que AEW no es WWE, Ross se ha mostrado más benevolente.

El pasado mes, JR expuso su gran meta dentro de la casa Élite.

Ahora, bajo charla con Ad Free Shows, Jim Ross saca la cara por la envergadura que posee el elenco de AEW (alrededor de 130 talentos bajo contrato), uno de los puntos más criticados del manual de Tony Khan. Según JR, entre tanto donde elegir, por pura estadística, seguramente algunos nombres resultarán útiles.

«Yo no conocía a esos chicos de la Jericho Appreciation Society hasta que los vi en acción. Así que nunca se sabe. Por eso les das oportunidades a los tipos. Algunos de ellos obviamente no generarán dinero, pero otros pueden no parecerte tan obvio ».

