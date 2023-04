Matt Jackson, integrante de los Young Bucks, se encuentra recuperándose de una lesión en el bíceps, tal como confirmamos unos días atrás. Nos enteramos de que el veterano luchador habría sufrido un desgarro parcial durante un combate en Dynamite y que iba a evitar la cirugía para no tardar aproximadamente siete meses en volver, aunque no se apuntaba ningún lapso de tiempo; sí se mencionaban los dos meses porque será entonces cuando se lleve a cabo Double or Nothing 2023.

> Matt Jackson se está recuperando

Más recientemente, en Being The Elite, el mismo Joven Ciervo da detalles de cómo se encuentra, señalando que está lastimado pero que no está fuera de acción, que está de buen humor y que tiene muchas ganas de volver. Comenta además que se estará sometiendo a otras terapias alejadas de la operación.

“Puede que hayas oído que sufrí un desgarro de bíceps. Es un desgarro parcial del bíceps. Después de consultar con varios médicos y luchadores, y otras personas en la industria que sufrieron exactamente la misma lesión, decidí no operarme. En cambio, como dije, estamos en camino a Los Ángeles para comenzar otras formas de terapia.

“Estas otras formas de terapia convertirán lo que habrían sido meses en el dique seco en solo semanas. Esa es la esperanza. Me siento bastante bien. No sé si solo soy un bicho raro. Dana dice que lo soy. Pero me siento bastante bien, y mi brazo se siente bastante bien. Entonces, la esperanza es, entremos allí, hagamos estas otras terapias, hagamos el PRP y volvamos al ring lo antes posible. Esa es la esperanza”.

¿Te gusta lo que están haciendo The Young Bucks en AEW?